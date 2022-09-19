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Запрещённое вещество попало в организм волейболистов Бутько и Мороза через лекарства

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Запрещённое вещество, обнаруженное в допинг-пробах бывших волейболистов сборной России Александра Бутько и Павла Мороза, попало в их организм через медицинские препараты.
Запрещённое вещество попало в организм волейболистов Бутько и Мороза через лекарства
  • Gettyimages.ru

«Пришло уведомление, что пробы 2014 года содержат медицинские препараты, которые были прописаны и назначены Бутько и Морозу докторами. На данный момент они самоотстранились, ждём решения по сроку», приводит слова источника ТАСС.

Уточняется, что лекарства, которые принимали спортсмены, были внесены в карточку учёта. Также препараты не влияли на форму спортсменов.

Бутько является олимпийским чемпионом 2012 года в составе сборной России, победителем Кубка мира в 2011 году, чемпионом Европы 2017 года.

В сезоне-2021/22 Бутько выступал за «Кузбасс». На данный момент спортсмен находится без клуба.

35-летний Мороз был дисквалифицирован на 18 месяцев после обнаружения в его допинг-пробе следов кокаина в 2018 году.

Волейболист с 2012 по 2015 год вызывался в сборную России по волейболу. В его активе серебро чемпионата и Кубка России, клубного чемпионата мира.

В настоящий момент Мороз выступает за «Аль-Васл» в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Ранее WADA обвинило бывшего волейболиста сборной России Мороза в употреблении допинга.

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