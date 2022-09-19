WADA обвинило бывшего волейболиста сборной России Мороза в употреблении допинга

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвинило бывшего волейболиста сборной России Павла Мороза в употреблении запрещённого препарата в 2014 году.

«Была вскрыта допинг-проба Мороза, сданная им в 2014 году. Там обнаружено запрещённое вещество», — приводит слова источника ТАСС.

35-летний Мороз был дисквалифицирован на 18 месяцев после обнаружения в его допинг-пробе следов кокаина в 2018 году.

Волейболист с 2012 по 2015 год вызывался в сборную России по волейболу. В его активе серебро чемпионата и Кубка России, клубного чемпионата мира.

В настоящий момент Мороз выступает за «Аль-Васл» в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Ранее олимпийского чемпиона по волейболу Александра Бутько обвинили в употреблении допинга.