WADA обвинило бывшего волейболиста сборной России Мороза в употреблении допинга
- РИА Новости
«Была вскрыта допинг-проба Мороза, сданная им в 2014 году. Там обнаружено запрещённое вещество», — приводит слова источника ТАСС.
35-летний Мороз был дисквалифицирован на 18 месяцев после обнаружения в его допинг-пробе следов кокаина в 2018 году.
Волейболист с 2012 по 2015 год вызывался в сборную России по волейболу. В его активе серебро чемпионата и Кубка России, клубного чемпионата мира.
В настоящий момент Мороз выступает за «Аль-Васл» в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ).
Ранее олимпийского чемпиона по волейболу Александра Бутько обвинили в употреблении допинга.