Олимпийского чемпиона по волейболу Бутько обвинили в употреблении допинга

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвинило олимпийского чемпиона по волейболу Александра Бутько в употреблении запрещённого препарата в 2014 году.

«В 2022 году вскрыли пробу, которая была сдана в 2014 году. Информация об этом была предоставлена в РУСАДА сразу, этого никто не скрывал. Удивительно, что это вскрылось только теперь», — приводит слова источника ТАСС.

Российский волейболист является олимпийским чемпионом 2012 года в составе сборной России, победителем Кубка мира в 2011 году, чемпионом Европы 2017.

В сезоне-2021/22 Бутько выступал за «Кузбасс». На данный момент спортсмен находится без клуба.

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