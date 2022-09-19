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Олимпийского чемпиона по волейболу Бутько обвинили в употреблении допинга

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвинило олимпийского чемпиона по волейболу Александра Бутько в употреблении запрещённого препарата в 2014 году.
Олимпийского чемпиона по волейболу Бутько обвинили в употреблении допинга
  • Gettyimages.ru

«В 2022 году вскрыли пробу, которая была сдана в 2014 году. Информация об этом была предоставлена в РУСАДА сразу, этого никто не скрывал. Удивительно, что это вскрылось только теперь», — приводит слова источника ТАСС.

Российский волейболист является олимпийским чемпионом 2012 года в составе сборной России, победителем Кубка мира в 2011 году, чемпионом Европы 2017.

В сезоне-2021/22 Бутько выступал за «Кузбасс». На данный момент спортсмен находится без клуба.

Ранее в футбольном клубе «Спартак» объявили о дисквалификации форварда Кейта Бальде.

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