Олимпийского чемпиона по волейболу Бутько обвинили в употреблении допинга
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«В 2022 году вскрыли пробу, которая была сдана в 2014 году. Информация об этом была предоставлена в РУСАДА сразу, этого никто не скрывал. Удивительно, что это вскрылось только теперь», — приводит слова источника ТАСС.
Российский волейболист является олимпийским чемпионом 2012 года в составе сборной России, победителем Кубка мира в 2011 году, чемпионом Европы 2017.
В сезоне-2021/22 Бутько выступал за «Кузбасс». На данный момент спортсмен находится без клуба.
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