«Наш спорт накрыли железным куполом»: олимпийский чемпион Хтей — о недопуске волейболистов до квалификации на Игры-2024

Решение Международной федерации волейбола о недопуске сборных России к квалификации на Олимпиаду в Париже было ожидаемым. Такое мнение в интервью RT выразил олимпийский чемпион Игр в Лондоне Тарас Хтей. По его мнению, отсутствие международного опыта наносит серьёзный урон отечественному спорту, но соперничество в национальных чемпионатах позволяет атлетам сохранять высокий уровень мастерства. При этом двукратный победитель Мировой лиги выразил надежду, что санкции не растянутся на долгие годы.

Россия несёт первые официальные потери в отборочных турнирах на Олимпиаду 2024 года в Париже. В четверг стало известно, что Международная федерация волейбола не допустила до квалификации отечественные сборные. Впрочем, пока это не означает, что Россия пропустит и сами Игры. Формально шансы пройти отбор ещё сохраняются.

Во-первых, это может произойти, если отстранение россиян от международных турниров будет снято до начала квалификации, то есть раньше сентября 2023 года. Тогда FIVB может пересмотреть список участников.

Если же этого не случится, то в июне 2024-го ещё пять путёвок в Париж будут распределены согласно рейтингу. Но в этом случае применят географический принцип: в первую очередь квоты получат сборные тех континентов, на которых к тому моменту ни одна команда не пройдёт отборочное сито.

По мнению олимпийского чемпиона Игр в Лондоне Тараса Хтея, удивляться отсутствию сборных России в списке участников парижской квалификации в свете последних тенденций в мировом спорте не стоит.

— Это было ожидаемо, так как железным куполом накрыли весь наш спорт. Страдают не только профессиональные атлеты, но и массовый спорт, так как в тех регионах, которые находятся близко к СВО, сейчас не проводят никаких мероприятий. Но самое главное, что мы несём большие потери в международном опыте, который чрезвычайно важен для спорта высших достижений.

Сейчас очень не хватает выступлений, соперничества с высококлассными командами на соревнованиях топ-уровня: чемпионатах континента и мира, а также Олимпийских играх. Но у нас в стране хорошо развиты внутренние чемпионаты, причём не только в волейболе, но и в других видах спорта, таких как хоккей, баскетбол, футбол, и этого, на мой взгляд, будет достаточно, чтобы поддерживать достойный уровень мастерства.

Главное, чтобы вся эта ситуация не растянулась на годы и десятилетия, а разрешилась как можно скорее. Хочется надеяться, что всё наладится уже в скором времени и спортсмены, которые сейчас готовы показывать для страны высокие результаты, не пропустят свою спортивную эпоху.

— Вы общаетесь с ребятами из сборных. Как они переживают эти события?

— Все относятся с пониманием, не опускают рук и тренируются, играют. Понимают, что рано или поздно всё вернётся на круги своя и к этому нужно быть готовыми. Важно находить замену международным играм и поддерживать себя в тонусе, в хорошей игровой форме. В этом смысле всё складывается неплохо. Летом прошла Спартакиада, которая была очень полезна для игроков, в сентябре — тренировочные сборы национальных команд.

— Как вы считаете, стоит ли всё-таки надеяться на то, что к сентябрю следующего года позиция FIVB изменится либо в 2024-м Россия квалифицируется на Игры за счёт рейтинга?

— Я бы сказал, что это такая «возможность» в кавычках. Все же понимают, что решение может быть каким угодно. Придумать можно что захочется. Вспомнить хотя бы ситуацию с чемпионатом мира, который должен был пройти в России. Вся инфраструктура была готова, страна ждала это громкое спортивное событие, но его у нас отобрали… Поэтому не берусь загадывать, что произойдёт, просто буду надеяться на лучшее.

— Если рассматривать самый неблагоприятный вариант: Игры без России — это вообще Игры?

— Конечно, нет. Россия всегда украшала любое соревнование международного уровня во многих видах спорта — как в командных, так и в индивидуальных. Если говорить о волейболе, то наверняка и французы, и итальянцы, и болгары предпочли бы соревноваться со всеми сильнейшими. А в отсутствие российских команд на золотой медали Олимпиады будет некий налёт недосказанности. Все ведь будут прекрасно понимать, что самого главного претендента на победу не было.

— А что иностранные игроки и специалисты думают по этому поводу?

— Я регулярно общаюсь с людьми. Им непонятно, зачем спорт смешивают с политикой, почему отстраняют целую страну от всех соревнований. Они недоумевают, но сделать ничего не могут. Мы же все прекрасно понимаем, откуда растут ноги, что решения спортивных федераций продиктованы Западом.

Но я уверен, что у нас ещё будут славные спортивные времена, ещё будут медали. Я в этом убеждён, потому что в стране очень много талантливых спортсменов и тех, кто может передать им свой опыт. Мы готовы работать и с настоящим, и с будущим нашей страны. У нас всё есть, чтобы вернуться и возобновить свои славные традиции и победы. Пройдёт какой-то промежуток времени — и мы всё восстановим.