В Кремле отреагировали на недопуск российских волейболистов к отбору на Олимпиаду-2024

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал новость о том, что женская и мужская сборные России по волейболу не допущены к квалификации на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

«Напоминаю, что неоднократно заявлялось Министерством спорта, речь идёт о подготовке целой серии мероприятий. Как внутрироссийских турниров для профессиональных атлетов, так и в формате тех организаций, в которых Россия имеет партнёров и союзников, с тем чтобы дать возможность российским спортсменам не терять квалификацию и продолжать свою спортивную карьеру», — приводит слова Пескова «РБК Спорт».

27 октября в Международном олимпийском комитете сообщили, что сборные России по волейболу не примут участия в отборе на Олимпиаду 2024 года.

Ранее во Всероссийской федерации волейбола рассказали о шансах сборных страны принять участие в Играх-2024.