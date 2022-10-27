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В Кремле отреагировали на недопуск российских волейболистов к отбору на Олимпиаду-2024

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал новость о том, что женская и мужская сборные России по волейболу не допущены к квалификации на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.
В Кремле отреагировали на недопуск российских волейболистов к отбору на Олимпиаду-2024
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Напоминаю, что неоднократно заявлялось Министерством спорта, речь идёт о подготовке целой серии мероприятий. Как внутрироссийских турниров для профессиональных атлетов, так и в формате тех организаций, в которых Россия имеет партнёров и союзников, с тем чтобы дать возможность российским спортсменам не терять квалификацию и продолжать свою спортивную карьеру», — приводит слова Пескова «РБК Спорт».

27 октября в Международном олимпийском комитете сообщили, что сборные России по волейболу не примут участия в отборе на Олимпиаду 2024 года.

Ранее во Всероссийской федерации волейбола рассказали о шансах сборных страны принять участие в Играх-2024.

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