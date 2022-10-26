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Американский волейболист Андерсон выразил сожаление из-за недопуска России к ЧМ

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Американский волейболист «Зенита» Мэттью Андерсон выразил сожаление из-за недопуска России к чемпионату мира.
Американский волейболист Андерсон выразил сожаление из-за недопуска России к ЧМ
  • Gettyimages.ru

«Не знаю, выиграла бы Россия чемпионат мира, если бы была допущена. Но Россия — одна из сильнейших в мире. Очень жаль, что события, которые происходят, оставляют Россию вне соревнований», — цитирует Андерсона «Чемпионат».

Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

1 марта Международная федерация волейбола выступила с заявлением по поводу отмены чемпионата мира в России. Мировое первенство должно было пройти с 26 августа по 11 сентября в десяти городах страны. Матчи прошли в Польше и Словении. Победителем турнира стала команда Италии.

Ранее Клюка рассказал о первой игре за сборную России после отстранения от международных турниров.

 

 

 

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