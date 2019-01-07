Волейболистка Гончарова призналась, почему отказывается от откровенных фотосессий

Волейболистка московского «Динамо» и сборной России Наталья Гончарова рассказала, почему она отказывается от предложений сняться в откровенной фотосессии.

«От откровенных фотосессий я отказывалась. Сначала пусть предложат такую, где я буду красивая в платье, женственная, образ какой-то. Потом, может, когда-то и соглашусь на откровенную съёмку», — цитирует Гончарову РИА Новости.

При этом волейболистка отметила, что не выступает против подобных фотосессий. Но добавила, что ей хотелось бы начать с чего-то более красивого.

Гончарова защищает цвета московского «Динамо» с 2008 года. Она является четырёхкратной чемпионкой России и обладательницей Кубка страны. В составе национальной команды она побеждала на чемпионате мира и дважды завоёвывала золото на первенстве Европы.

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» в рамках «Финала четырёх» Кубка России по волейболу среди женских команд одержало победу над красноярским «Енисеем».