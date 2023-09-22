Олимпийская чемпионка по волейболу Валевска умерла в 43 года

Олимпийская чемпионка бразильская волейболистка Оливейра Валевска умерла в 43 года.

«Валевска была особенным игроком, её спортивная карьера навсегда останется в памяти», — говорится в сообщении Бразильской конфедерации волейбола (CBV).

Валевска завершила карьеру в сезоне-2021/22. Отметим, что с 2008 по 2011 год волейболистка выступала за клуб «Заречье-Одинцово».

В составе сборной Бразилии она стала чемпионкой Игр 2008 года, а также завоевала бронзу Игр 2000 года.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Азарян скончался в возрасте 94 лет.