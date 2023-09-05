Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Азарян скончался в возрасте 94 лет
- РИА Новости
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«Дорогие соотечественники, с глубоким прискорбием должен сообщить, что в возрасте 94 лет скончался величайший армянский спортсмен всех времён Альберт Азарян», — написал президент Федерации спортивной гимнастики Армении Гагик Ваноян в социальных сетях.
Спортсмен четырежды выигрывал чемпионат мира и дважды — чемпионат Европы, также становился одиннадцатикратным чемпионом СССР.
Ранее умер чемпион мира по конькобежному спорту Кащей.