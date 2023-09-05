Узнать больше

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Азарян скончался в возрасте 94 лет

Короткая ссылка
Ушёл из жизни трёхкратный олимпийский чемпион, советский гимнаст Альберт Азарян.
Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Азарян скончался в возрасте 94 лет
  • РИА Новости
  • © Леонид Доренский

«Дорогие соотечественники, с глубоким прискорбием должен сообщить, что в возрасте 94 лет скончался величайший армянский спортсмен всех времён Альберт Азарян», — написал президент Федерации спортивной гимнастики Армении Гагик Ваноян в социальных сетях.

Спортсмен четырежды выигрывал чемпионат мира и дважды — чемпионат Европы, также становился одиннадцатикратным чемпионом СССР.

Ранее умер чемпион мира по конькобежному спорту Кащей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить