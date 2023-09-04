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Умер чемпион мира по конькобежному спорту Кащей

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Бывший советский конькобежец Владимир Кащей скончался на 75‑м году жизни.
Умер чемпион мира по конькобежному спорту Кащей
  • РИА Новости
  • © Э. Котляков

О смерти спортсмена сообщает пресс-служба Союза конькобежцев России. 

Кащей является заслуженным тренером СССР по конькобежному спорту, Заслуженным мастером спорта СССР. В 1975 году становился чемпионом мира на дистанции 500м, а в 1974 года получил бронзовую медаль мундиаля. Также является неоднократным победителем и призёром Чемпионатов СССР. Награждён орденом «Знак Почёта» (1984).

Ранее президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин сообщил о смерти олимпийского чемпиона по академической гребле Анатолия Сасса.

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