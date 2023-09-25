Чемпионский почерк: волейболистки «Динамо» победили «Ленинградку» и завоевали Кубок Столетия

Московское «Динамо» одержало победу в розыгрыше Кубка Столетия, посвящённого юбилею российского волейбола. В финальном матче турнира подопечные Константина Ушакова проиграли первый сет, но в трёх последующих не оставили «Ленинградке» шансов и завоевали третий трофей подряд. Самыми результативными игроками встречи стали Наталия Гончарова и Ирина Капустина, набравшие по 23 очка. В матче за третье место «Динамо-Ак Барс» взяло верх над «Локомотивом».

Волейболистки московского «Динамо» стали обладательницами уникального трофея — Кубка Столетия. Этот турнир был посвящён юбилею отечественного волейбола и проводится только один раз.

В финальном матче соревнований подопечные Константина Ушакова обыграли «Ленинградку» со счётом 3:1 (23:25, 25:21, 25:16, 25:18).

В розыгрыше Кубка принимали участие восемь сильнейших команд по итогам прошлого чемпионата страны. Они были разделены на две группы. В квартет «А» попали четыре динамовских коллектива из разных городов — Москвы, Казани, Краснодара и Челябинска, а в группе «Б» играли петербургская «Ленинградка», калининградский «Локомотив», саратовский «Протон» и тульская «Тулица». На групповом этапе команды провели друг с другом по два матча, и по их итогам определился состав «Финала четырёх».

Столичное «Динамо» потерпело лишь одно поражение — от одноклубниц из столицы Татарстана — и заняло первую строчку в своей четвёрке. В свою очередь, казанские волейболистки уступили москвичкам и потеряли одно очко из-за тай-брейка в игре с клубом из Краснодара. Таким образом, в решающую стадию подопечные Зорана Терзича вышли со второго места в группе.

В квартете «Б» первое место заняла «Ленинградка», а за второе развернулась серьёзная борьба между «Локомотивом» и «Протоном». Её исход во многом решила очная встреча во втором круге, где саратовские спортсменки отыгрались со счёта 0:2 по сетам, но всё-таки уступили на тай-брейке — 15:17. Калининградки, получив фору, в оставшихся двух матчах не отдали соперницам ни сета и шагнули в полуфинал.

Там их ждала непростая встреча с действующими чемпионками и обладательницами Кубка России. Несмотря на активную поддержку новосибирских трибун, «Локомотив» ничего не смог противопоставить «Динамо», не добравшись ни в одном из трёх сетов даже до 20-очковой отметки.

Во втором полуфинале «Динамо-Ак Барс» и «Ленинградка» боролись на равных первые два сета, но затем петербурженки подавили соперниц и довели матч до победы, постаравшись максимально сохранить силы на схватку за Кубок.

А она получилась очень зрелищной и эмоциональной. Для «Ленинградки» этот трофей мог стать первым в истории, и девушки вышли на площадку с соответствующим настроем. Первый сет команда Александра Кашина провела уверенно и даже в некоторых моментах дерзко. Петербурженки превзошли соперниц в количестве атакующих действий (19 против 16) и сыграли на равных с динамовским блоком, который считается едва ли не лучшим среди команд отечественной Суперлиги (по три очка).

Отличную игру показывала опытная Анастасия Гарелик, под стать ей выступала и 20-летняя Валерия Романова. Слаженные действия позволили «Ленинградке» подойти к концовке с комфортным счётом 24:21, и, несмотря на два отыгранных москвичками сетбола, взять стартовую партию — 25:23.

Однако бело-голубые недаром завоевали за последний календарный год два трофея — золото чемпионата страны и Кубок России. Кроме того, у них в активе есть и победа на Спартакиаде-2022, но официально там волейболистки «Динамо» были представлены как сборная Москвы и играли без легионеров. В это межсезонье клуб сумел сохранить костяк команды, состоящий из опытных, прошедших огонь и воду игроков, таких как многолетний лидер нападения сборной России Наталия Гончарова, связующая Евгения Старцева и олимпийская чемпионка Наталия Перейра из Бразилии. По-новому раскрылась в «Динамо» и воспитанница липецкого волейбола Ирина Капустина, переехавшая в Москву прошлым летом.

Благодаря сыгранности и опыту команда Ушакова, казалось, даже не обратила внимания на проигрыш первой партии, а спокойно продолжила вести свою игру во второй. Гончарова и Капустина раз за разом добивали мячи до пола на другой половине площадки, а петербурженки несколько растеряли уверенность, как и их тренер. Кашин несколько раз вспылил и высказал недовольство действиями судей, однако его команде это не помогло — второй сет остался за чемпионками страны (25:21).

В третьем игровом отрезке связующая «Ленинградки» Анна Шевченко старалась разнообразить атакующую игру своей команды и задействовать первый темп, но качество приёма не всегда позволяло ей это сделать. А «Динамо» стало эффективнее действовать на блоке, «зачехляя» крайних нападающих. В итоге добить до пола в атаке у подопечных Кашина получилось лишь 11 раз, чего, конечно, недостаточно для успеха при минимальном количестве ошибок со стороны соперниц. Итог сета — 25:16 в пользу бело-голубых.

Не изменился характер встречи и в четвёртой партии, которую москвички так же уверенно довели до победы. Спустя несколько минут они подняли над головой первый трофей сезона. Самыми результативными игроками встречи стали Гончарова и Капустина, настрелявшие по 23 очка.

«Мы очень рады, за этим и приехали сюда. Наверное, сегодня показали не самую качественную игру, много ошибались. Но за счёт того, что очень хотелось выиграть, за счёт своего характера мы всё-таки добили, прикрыли блоком... Да, игра была не очень качественная, но мы играли до конца», — поделилась после финала Евгения Старцева.

Главный тренер «Ленинградки», в свою очередь, посетовал на короткую скамейку запасных. Стоит отметить, что в составе петербургской команды нет ни одного легионера, зато очень много молодых игроков.

«Девчонкам было непросто с опытными московскими игроками, наш шанс был только в скоростной игре, игре первым темпом, но не всегда получалось. Соперницы очень сильные, мы что могли — делали. По крайней мере, мы не сдались и боролись до конца. Я хотел от команды выдерживания рисунка игры (временами это удавалось) и чтобы они не испугались», — отметил Кашин.

В матче за третье место «Динамо-Ак Барс» на тай-брейке одержало непростую победу над «Локомотивом».

Кубок Столетия продолжится играми мужских команд. В «Финале четырёх», который пройдёт 7—8 октября в Калининграде, сыграют московское «Динамо», казанский «Зенит», новосибирский «Локомотив» и «Зенит» из Санкт-Петербурга.