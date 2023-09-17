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Польша обыграла Италию и второй раз в истории стала чемпионом Европы по волейболу

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Сборная Польши завоевала золотые медали чемпионата Европы по волейболу среди мужских команд 2023 года.

Польская команда в финальном матче в Риме нанесла поражение сборной Италии со счётом 3-0 (25:20, 25:21, 25:23) и стала двукратным победителем турнира.

Во встрече за бронзовые медали Словения обыграла Францию — 3-2 (25:22, 25:16, 21:25, 18:25, 15:11).

Поляки впервые выиграли европейское первенство в 2009 году.

Ранее серебряный призёр Олимпийских игр по волейболу Олег Антонов объяснил своё решение выступать за сборную Италии.

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