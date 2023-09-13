Волейболист Антонов объяснил решение выступать за сборную Италии

Серебряный призёр Олимпийских игр по волейболу Олег Антонов объяснил своё решение выступать за сборную Италии.

«Я как игрок вырос в Италии, там же получил навыки. А в России никогда не играл, и, возможно, здесь обо мне никто и не знал. Мне пришёл запрос от Италии — я и хотел этого», — цитирует Антонова «Чемпионат».

В настоящий момент 35-летний игрок защищает цвета российской «Новы». До этого он играл в итальянских, французских и турецких клубах.

Ранее сообщалось, что Эстония бойкотирует волейбольную ассамблею из-за приглашения россиян.