Волейболист Антонов объяснил решение выступать за сборную Италии
- РИА Новости
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«Я как игрок вырос в Италии, там же получил навыки. А в России никогда не играл, и, возможно, здесь обо мне никто и не знал. Мне пришёл запрос от Италии — я и хотел этого», — цитирует Антонова «Чемпионат».
В настоящий момент 35-летний игрок защищает цвета российской «Новы». До этого он играл в итальянских, французских и турецких клубах.
Ранее сообщалось, что Эстония бойкотирует волейбольную ассамблею из-за приглашения россиян.