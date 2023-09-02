Эстония бойкотирует волейбольную ассамблею из-за приглашения россиян

Генеральный секретарь Эстонского волейбольного союза Ивар Лиллеберг сообщил, что страна решила бойкотировать генеральную ассамблею Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) в Брюсселе.

«Выяснилось, что ЕКВ разрешила представителям этих стран участвовать в конгрессе, и это для нас, несомненно, неприемлемо. Поэтому мы вместе с нашими ближайшими союзниками решили не участвовать в конгрессе», — приводит слова Лиллеберга пресс-служба Эстонского волейбольного союза.

1 сентября министр обороны Эстонии и по совместительству президент национального волейбольного союза Ханно Певкур не исключил, что примет решение отказаться от участия в заседании генеральной ассамблеи Европейской конфедерации волейбола (CEV) в Брюсселе.

FIVB приняла решение временно не отображать Россию и Белоруссию в мировом рейтинге, а также отстранить от участия в международных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине.

Ранее Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) назвала ожидаемым продление отстранения от турниров.