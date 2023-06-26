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Всероссийская федерация волейбола назвала ожидаемым продление отстранения от турниров

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Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко прокомментировал продление отстранения от международных турниров.
Всероссийская федерация волейбола назвала ожидаемым продление отстранения от турниров
  • Gettyimages.ru
  • © batuhan toker

«Тут не было неожиданности. Ведётся ли общение с FIVB? Тут нужно, чтобы нас слышали», — цитирует Шевченко ТАСС.

FIVB приняла решение временно не отображать Россию и Белоруссию в мировом рейтинге. Организация отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях в марте 2022 года.

Ранее FIVB выразила соболезнования в связи со смертью олимпийского чемпиона по волейболу Зайцева.

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