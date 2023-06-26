Всероссийская федерация волейбола назвала ожидаемым продление отстранения от турниров

Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко прокомментировал продление отстранения от международных турниров.

«Тут не было неожиданности. Ведётся ли общение с FIVB? Тут нужно, чтобы нас слышали», — цитирует Шевченко ТАСС.

FIVB приняла решение временно не отображать Россию и Белоруссию в мировом рейтинге. Организация отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях в марте 2022 года.

Ранее FIVB выразила соболезнования в связи со смертью олимпийского чемпиона по волейболу Зайцева.