Всероссийская федерация волейбола назвала ожидаемым продление отстранения от турниров
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«Тут не было неожиданности. Ведётся ли общение с FIVB? Тут нужно, чтобы нас слышали», — цитирует Шевченко ТАСС.
FIVB приняла решение временно не отображать Россию и Белоруссию в мировом рейтинге. Организация отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях в марте 2022 года.
Ранее FIVB выразила соболезнования в связи со смертью олимпийского чемпиона по волейболу Зайцева.