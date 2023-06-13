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FIVB выразила соболезнования в связи со смертью олимпийского чемпиона по волейболу Зайцева

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Международная федерация волейбола (FIVB) выразила соболезнования в связи со смертью олимпийского чемпиона 1980 года в составе сборной СССР по волейболу Вячеслава Зайцева.
FIVB выразила соболезнования в связи со смертью олимпийского чемпиона по волейболу Зайцева
  • РИА Новости

«FIVB и вся волейбольная семья выражают свои глубочайшие соболезнования мировому сообществу нашего вида спорта, семье и близким Вячеслава Зайцева в это трудное время», — говорится в заявлении на сайте организации. 

На счету Зайцева две победы на чемпионатах мира, также он становился победителем Кубка мира и ещё семь раз выигрывал чемпионат Европы. В 2013 году спортсмен был введён в Волейбольный зал славы.

Ранее серебряный призёр Олимпиады 1976 года волейболистка Лариса Берген умерла в возрасте 74 лет.

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