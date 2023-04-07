Умерла серебряный призёр Олимпиады 1976 года волейболистка Берген

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Серебряный призёр Олимпиады 1976 года волейболистка Лариса Берген умерла в возрасте 74 лет.
Умерла серебряный призёр Олимпиады 1976 года волейболистка Берген
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«Всероссийская федерация волейбола с прискорбием извещает, что на 75-м году жизни скончалась Лариса Абрамовна Берген. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Ларисы Абрамовны», — говорится на сайте Всероссийской федерации волейбола.

Берген была серебряным призёром Олимпийских игр 1976 года, обладателем Кубка мира 1973-го, а также двукратной чемпионкой Европы и пятикратной чемпионкой СССР. 

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