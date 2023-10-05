Российские пляжные волейболисты впервые с 2022 года выступят на международном турнире

Российские пляжные волейболисты сыграют за азербайджанские клубы на Кубке Европы.

Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Чемпион мира Олег Стояновский и призёр чемпионата Европы Илья Лешуков сыграют за «Муров» из Баку.

Ольга Мотрич и Аделя Ахметова выступят за «Азеррэйл».

Соревнования под эгидой Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) пройдут с 5 по 8 октября в Турции.

Отметим, что россияне выступят на международном турнире впервые с марта 2022 года.

FIVB приняла решение временно не отображать Россию и Белоруссию в мировом рейтинге, а также отстранить от участия в международных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине.

Ранее сообщалось, что Эстония бойкотирует волейбольную ассамблею из-за приглашения россиян.