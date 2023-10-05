Российские пляжные волейболисты впервые с 2022 года выступят на международном турнире
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Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).
Чемпион мира Олег Стояновский и призёр чемпионата Европы Илья Лешуков сыграют за «Муров» из Баку.
Ольга Мотрич и Аделя Ахметова выступят за «Азеррэйл».
Соревнования под эгидой Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) пройдут с 5 по 8 октября в Турции.
Отметим, что россияне выступят на международном турнире впервые с марта 2022 года.
FIVB приняла решение временно не отображать Россию и Белоруссию в мировом рейтинге, а также отстранить от участия в международных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине.
Ранее сообщалось, что Эстония бойкотирует волейбольную ассамблею из-за приглашения россиян.