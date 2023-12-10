Мусэрский стал лучшим бомбардиром клубного ЧМ-2023 по волейболу

Российский диагональный японского «Сантори» Дмитрий Мусэрский установил личный рекорд на клубном чемпионате мира по волейболу 2023 года.

Олимпийский чемпион стал лучшим бомбардиром первенства планеты. 35-летний волейболист по ходу турнира набрал 94 очка.

«Сантори» впервые в истории завоевал бронзовые медали клубного чемпионата мира.

Команда из Осаки в матче за третье место нанесла поражение турецкому «Халкбанк» на тай-брейке (17:25, 23:25, 25:21, 25:19, 15:12). Мусэрский набрал 30 очков и стал лучшим бомбардиром матча.

Золотые медали завоевала итальянская «Перуджа», которая в финале обыграла бразильский «Минас» (25:13, 25:21, 25:19).

Ранее Мусэрский заявил, что настолько соскучился по России, что не рассматривает никакие путешествия.