«Отдавала спорту всю себя»: чемпионка мира по волейболу Кошелева завершила карьеру

Чемпионка мира по волейболу 2010 года Татьяна Кошелева объявила о завершении профессиональной карьеры. Последним клубом 35-летней спортсменки стал итальянский «Мегабокс». По её словам, решение об уходе из спорта было болезненным, но осознанным. При этом известная волейболистка Любовь Соколова отметила, что её бывшая партнёрша по сборной России достигла значительных успехов, и пожелала удачи на новом поприще.

Завершающийся волейбольный сезон стал последним для бывшей доигровщицы сборной России Татьяны Кошелевой. 35-летняя спортсменка опубликовала в социальной сети трогательный пост об этом важном событии в жизни.

«Как попрощаться с тем, что любишь всей душой? С тем, что наполняет смыслом каждый день твоей жизни? Некоторые решения могут разбить сердце, но осознанный выбор — это и есть свобода, о которой я часто говорю. Сегодня хочу сообщить, что официально завершаю свою карьеру в роли профессионального спортсмена», — написала Татьяна.

Она подчеркнула, что волейбол был и остаётся её страстью. Девушка призналась, что была готова забить каждый решающий мяч и находила в себе силы бороться, даже когда тело было на пределе, рвалась на площадку, как только слышала, что связки срослись.

«Когда-то я загорелась желанием быть на вершине, и для этого я отдавала спорту всю себя. Поэтому я счастлива, что могу завершить карьеру на своих условиях. Когда тебя называют чемпионом — это достижение, но когда ты чувствуешь себя чемпионом — это настоящая победа», — подчеркнула Кошелева.

Её восхождение на олимп было стремительным. Она начала заниматься в 11-летнем возрасте, после переезда родителей из Минска в Тулу, а спустя всего пять лет стала серебряным призёром чемпионатов мира и Европы в составе юниорской сборной России. В то время Татьяна играла за фарм-команду московского «Динамо», РГСУ-ЦДМ, и несколько раз молодую доигровщицу привлекали к играм за основной состав. Несмотря на небольшой опыт Кошелевой в Суперлиге, главный тренер сборной России Джованни Капрара не побоялся вызвать её в команду летом 2007 года.

Дебют нападающей на новом уровне состоялся во время Кубка Ельцина, а затем она отправилась на чемпионат континента, где стала бронзовым призёром бок о бок с такими мастерами, как Екатерина Гамова, Елена Година, Любовь Соколова, Юлия Меркулова. После этого девушке предложили контракт в «Заречье», с которым и связано её становление. Именно в составе одинцовской команды она впервые стала чемпионкой страны и добралась до финала Лиги чемпионов.

Пик карьеры волейболистки пришёлся на 2010 год, когда сборная России одержала вторую подряд победу на чемпионате мира. По окончании турнира Кошелева получила и личную награду как лучшая нападающая. Она запомнилась не только эффектными атаками, но и умением справиться с напряжением в ответственные моменты.

После ухода из «Заречья» в том же году Татьяна надолго не задерживалась ни в одном клубе. Она успела поиграть в казанском, краснодарском и московском «Динамо», оставаясь при этом лидером сборной. В 2013 и 2015 годах привела Россию к победам на Евро: на обоих турнирах Кошелева была признана самым ценным игроком. Были в её карьере и две Олимпиады — в Лондоне и Рио-де-Жанейро, но они, как известно, для сборной сложились не слишком успешно. А на Игры в Токио Татьяна не поехала по собственному желанию — она объявила о завершении карьеры в сборной в 2021-м году, хотя так и не объяснила причин принятого решения.

В 2016 году Татьяна бросила себе новый вызов и отправилась за рубеж — выступала в Турции, Бразилии, Китае, а затем осела в Италии. С 2021 года её вторым домом стала провинция Пезаро и команда «Мегабокс».

Также по теме На высоте: волейболист Мусэрский стал лучшим бомбардиром клубного ЧМ и вошёл в символическую сборную турнира Россиянин Дмитрий Мусэрский завоевал бронзовую медаль клубного чемпионата мира по волейболу в составе японской команды «Сантори»....

«У нас случилось взаимопонимание: для меня — как для игрока, для клуба — взгляд на меня как на перспективу, на фундамент. У нас и желание, и отношение друг к другу совпали. Но это не значит, что до этого мои клубы были какие-то не такие. Я поняла, что пришло время остановиться. Здесь и сейчас мне в итальянском клубе хорошо, комфортно», — рассказывала спортсменка в интервью «Чемпионату».

Нельзя не отметить, что попрощаться с волейболом Кошелева могла и гораздо раньше, учитывая все те сложности, что ей пришлось преодолевать. На всём протяжении карьеры спортсменку преследовали травмы — то спины, то коленей. Ей пришлось перенести не одну операцию, и, пожалуй, в спорте её удерживала только огромная любовь и та самая страсть, о которой она написала.

Так, в 2012 году после затяжного лечения Татьяна осталась без команды — казанское «Динамо» расторгло с ней контракт, и справляться с проблемами первое время пришлось самостоятельно. Тогда руку помощи своей воспитаннице протянула московская команда бело-голубых, где она вновь встала на ноги и завоевала четвёртый для себя Кубок России.

А последнее серьёзное испытание пришлось на февраль 2022 года, когда волейболистка получила разрыв крестообразных связок колена. Уже тогда она задумалась о том, что со спортом придётся завязывать. Однако спортсменку поддержали в клубе, продлив контракт с ней прямо на следующий день после того, как случилась травма.

«Большую роль сыграли люди, которые меня окружают, родные, любимый клуб, болельщики, друзья. Да весь волейбольный мир, можно сказать. Получила кучу позитива и уже на следующий день почувствовала: даже в таком солидном для спортсмена возрасте у меня хватит сил пройти этот путь ещё раз. Если прощаться с волейболом, то с улыбкой и уверенно стоя на двух ногах, а не со слезами и взорванным коленом», — делилась Кошелева в интервью.

В результате она пережила одно из сложнейших хирургических вмешательств с заменой травмированной связки, вернулась на площадку и провела ещё два ярких сезона. Как заметила бывшая партнёрша по сборной России Любовь Соколова, Кошелева поставила точку вовремя и на хорошей ноте.

«Таня сделала большую успешную карьеру. У неё всё получилось, сложилось, как она хотела. Кошелева многого добилась в России, поиграла во многих клубах за рубежом, где набрала определённый высокий уровень. Нужно вовремя завершать. В своё время я так же завершила, когда пришло понимание, что всё достигнуто. Теперь нужно расти в другой сфере. Раз Таня приняла такое решение, дай бог ей удачи и успехов на новом поприще, которое она выберет себе», — подчеркнула чемпионка мира.