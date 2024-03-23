Спиридонов стал чемпионом Катара по волейболу в составе «Аль-Араби»

Российский волейболист Алексей Спиридонов в составе клуба «Аль‑Араби» стал чемпионом Катара.

В заключительном матче сезона «Аль‑Араби» потерпел поражение от «Аль‑Райана» со счётом 2:3. У клубов было равное количество побед, но команда Спиридонова опередила соперника в турнирной таблице за счёт большего количества набранных очков (51 против 49).

Бывший игрок сборной России ранее выступал за «Аль-Ахли» и «Аль-Джазиру» из ОАЭ, а в свою нынешнюю команду перебрался около года назад.

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