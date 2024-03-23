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Спиридонов стал чемпионом Катара по волейболу в составе «Аль-Араби»

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Российский волейболист Алексей Спиридонов в составе клуба «Аль‑Араби» стал чемпионом Катара.
Спиридонов стал чемпионом Катара по волейболу в составе «Аль-Араби»
  • Gettyimages.ru

В заключительном матче сезона «Аль‑Араби» потерпел поражение от «Аль‑Райана» со счётом 2:3. У клубов было равное количество побед, но команда Спиридонова опередила соперника в турнирной таблице за счёт большего количества набранных очков (51 против 49).

Бывший игрок сборной России ранее выступал за «Аль-Ахли» и «Аль-Джазиру» из ОАЭ, а в свою нынешнюю команду перебрался около года назад.

Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что Олимпийские игры утратили статус спортивного праздника после того, как туда перестали приглашать сборную России.

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