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Третьяк: МОК полностью в политике, Олимпиада уже не праздник

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что Олимпийские игры утратили статус спортивного праздника после того, как туда перестали приглашать сборную России.

«Я считаю, что всё это неправильно. МОК всегда был вне политики, а сейчас он полностью в ней. Двойные стандарты применяет. МОК нарушает права человека, выдвигая такие условия против спортсменов. Я был на четырёх Олимпиадах, это же настоящий праздник. Сегодня, к сожалению, такого праздника нет», — заявил Третьяк «Матч ТВ». 

19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что руководство МОК бьёт рекорды по разным глупостям.

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