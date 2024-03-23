Третьяк: МОК полностью в политике, Олимпиада уже не праздник
«Я считаю, что всё это неправильно. МОК всегда был вне политики, а сейчас он полностью в ней. Двойные стандарты применяет. МОК нарушает права человека, выдвигая такие условия против спортсменов. Я был на четырёх Олимпиадах, это же настоящий праздник. Сегодня, к сожалению, такого праздника нет», — заявил Третьяк «Матч ТВ».
19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.
8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.
Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что руководство МОК бьёт рекорды по разным глупостям.