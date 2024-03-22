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Роднина заявила, что руководство МОК бьёт рекорды по глупостям

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что руководство Международного олимпийского комитета (МОК) бьёт рекорды по разным глупостям.
Роднина заявила, что руководство МОК бьёт рекорды по глупостям
  • РИА Новости

«МОК уже столько всего выдал на-гора, что они по большому счёту стахановцы по своим глупостям и бесконечном заявлениям. Хотелось бы им напомнить, что в спорте есть замечательная номинация фейр-плей. А в какую игру сейчас играет МОК, я не знаю», — приводит слова Родниной РИА Новости.

19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что Байсултанов считает, что российским спортсменам нельзя участвовать в Олимпиаде.

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