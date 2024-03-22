Роднина заявила, что руководство МОК бьёт рекорды по глупостям

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что руководство Международного олимпийского комитета (МОК) бьёт рекорды по разным глупостям.

«МОК уже столько всего выдал на-гора, что они по большому счёту стахановцы по своим глупостям и бесконечном заявлениям. Хотелось бы им напомнить, что в спорте есть замечательная номинация фейр-плей. А в какую игру сейчас играет МОК, я не знаю», — приводит слова Родниной РИА Новости.

19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что Байсултанов считает, что российским спортсменам нельзя участвовать в Олимпиаде.