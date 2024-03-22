Байсултанов считает, что российским спортсменам нельзя участвовать в Олимпиаде

Заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов не считает, что российским спортсменам стоит участвовать в Олимпийских играх в Париже.

«В Олимпийских играх нашим спортсменам участвовать нельзя. Там нужно подписывать декларацию о том, что нельзя ассоциировать себя со своей страной. Кто принимает такие условия, тот не гражданин РФ», — приводит слова Байсултанова «Матч ТВ».

19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Ранее Антон Шипулин высказался об условиях допуска российских спортсменов на Олимпиаду в Париже.