Шипулин: МОК уже давно пытается дискредитировать Россию, а дискредитирует себя

Чемпион мира по биатлону, а ныне депутат Госдумы Антон Шипулин высказался об условиях допуска Международным олимпийским комитетом (МОК) российских спортсменов на Олимпиаду в Париже (Франция).

«Я как любой патриот нашей страны оцениваю эти условия допуска как ужасные. МОК уже давно пытается дискредитировать нас, а на самом деле дискредитирует себя. МОК сам нарушает свою олимпийскую хартию. Говорили, что спорт должен быть вне политики, а уже было как минимум три случая, когда страну и спортсменов отстраняли от участия в Олимпийских играх», — приводит слова Шипулина «Матч ТВ».

19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Ранее во Франции рассказали, в какой части церемонии открытия ОИ смогут участвовать спортсмены РФ.