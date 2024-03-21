Во Франции рассказали, в какой части церемонии открытия ОИ смогут участвовать спортсмены РФ

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера сообщила, в какой части церемонии открытия Олимпиады в Париже смогут участвовать российские спортсмены.

Министр заявила ТАСС, что российские спортсмены смогут присоединиться к остальным атлетам на церемонии открытия Олимпиады в Париже после завершения парада команд на реке Сене.

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Ранее глава ПАСЕ призвал МОК не допускать россиян и белорусов на ОИ-2024.