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Глава ПАСЕ призвал МОК не допускать россиян и белорусов на ОИ-2024

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Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Теодорос Русопулос выступил против участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).
Глава ПАСЕ призвал МОК не допускать россиян и белорусов на ОИ-2024
  • РИА Новости

«Участие России и Белоруссии было бы оскорблением украинских спортсменов, многие из которых не могут тренироваться из-за разрушения спортивной инфраструктуры. Сожалею, что МОК не прислушался к призыву», — цитирует Русопулоса пресс-служба ПАСЕ.

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

19 марта стало известно, что исполком МОК принял решение не допускать российских спортсменов к церемонии открытия Олимпиады в Париже, также россиян исключат из медальной таблицы. Организация утвердила флаг и гимн для нейтральных спортсменов.

Ранее в МОК допустили, что изменят хартию для переизбрания Томаса Баха на пост президента.

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