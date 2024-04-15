Волейболистка Кошелева объявила о завершении спортивной карьеры
«Хочу сообщить, что официально завершаю свою карьеру в роли профессионального спортсмена», — написала она в соцсетях.
Спортсменка отметила, что волейбол был её страстью и она счастлива завершить карьеру на своих условиях.
В составе сборной России Кошелева становилась чемпионкой мира в 2010 году и дважды выигрывала чемпионат Европы (2013, 2015).
Ранее сообщалось, что Алексей Спиридонов стал чемпионом Катара по волейболу в составе «Аль-Араби».