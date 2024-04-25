ВФВ не оставит без внимания оскорбления тренера «Ленинградки» в адрес волейболисток «Динамо»

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко заявил, что в организации намерены разобрать слова главного тренера «Ленинградки» Александра Кашина, которые тот произнёс после поражения от московского «Динамо» в третьем матче серии за бронзу Суперлиги.

«Безусловно, этому эпизоду будет отведено внимание. У нас после всех игр будет заседание дисциплинарной комиссии по итогам чемпионата, где мы разберём высказывания главного тренера «Ленинградки» Александра Кашина», — цитирует Яременко «Спорт-Экспресс».

Функционер признался, что не может высказать своё мнение по данной теме, но пообещал, что ВФВ не оставит этот инцидент без внимания.

По окончании третьего матча серии Кашин оскорбил волейболисток «Динамо» в ходе общения с журналистами. На данный момент в борьбе за бронзу ведёт московская команда — 2-1.

Ранее сообщалось, что российские волейболистки Ирина Фетисова и Арина Федоровцева стали чемпионками Турции в составе «Фенербахче».