RT в Telegram
Подпишись

Волейболисток «Локомотива» обвинили в пропаганде ЛГБТ*

Короткая ссылка
Серебряный призёр Олимпийских игр и бывшая доигровщица московского «Динамо» Елена Година обвинила волейболисток калининградского «Локомотива» в пропаганде ЛГБТ*.
Волейболисток «Локомотива» обвинили в пропаганде ЛГБТ*
  • РИА Новости

«ЛГБТ-сообщество в РФ на законодательном уровне признано экстремистской организацией. Однако, к нашему стыду, в трансляциях крупным планом демонстрируются чудовищные жесты в исполнении игроков «Локомотива», направленные в сторону команд соперников, однополые поцелуи и прочие мерзости», — говорится в материале на сайте «Динамо».

Также в сообщении приведены кадры, на которых одна из волейболисток во время игры целует в щеку одноклубницу и поднимает её на руки.

«Я категорически против того, чтобы все описанные события и факты происходили в моей стране».

Отметим, что накануне «Локомотив» одержал победу над «Динамо» в полуфинальной серии чемпионата России и вышел в финал турнира.

Ранее волейболистка Кошелева объявила о завершении спортивной карьеры.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить