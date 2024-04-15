Волейболисток «Локомотива» обвинили в пропаганде ЛГБТ*
- РИА Новости
«ЛГБТ-сообщество в РФ на законодательном уровне признано экстремистской организацией. Однако, к нашему стыду, в трансляциях крупным планом демонстрируются чудовищные жесты в исполнении игроков «Локомотива», направленные в сторону команд соперников, однополые поцелуи и прочие мерзости», — говорится в материале на сайте «Динамо».
Также в сообщении приведены кадры, на которых одна из волейболисток во время игры целует в щеку одноклубницу и поднимает её на руки.
«Я категорически против того, чтобы все описанные события и факты происходили в моей стране».
Отметим, что накануне «Локомотив» одержал победу над «Динамо» в полуфинальной серии чемпионата России и вышел в финал турнира.
Ранее волейболистка Кошелева объявила о завершении спортивной карьеры.
* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена в России.