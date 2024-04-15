Волейболисток «Локомотива» обвинили в пропаганде ЛГБТ*

Серебряный призёр Олимпийских игр и бывшая доигровщица московского «Динамо» Елена Година обвинила волейболисток калининградского «Локомотива» в пропаганде ЛГБТ*.

«ЛГБТ-сообщество в РФ на законодательном уровне признано экстремистской организацией. Однако, к нашему стыду, в трансляциях крупным планом демонстрируются чудовищные жесты в исполнении игроков «Локомотива», направленные в сторону команд соперников, однополые поцелуи и прочие мерзости», — говорится в материале на сайте «Динамо».

Также в сообщении приведены кадры, на которых одна из волейболисток во время игры целует в щеку одноклубницу и поднимает её на руки.

«Я категорически против того, чтобы все описанные события и факты происходили в моей стране».

Отметим, что накануне «Локомотив» одержал победу над «Динамо» в полуфинальной серии чемпионата России и вышел в финал турнира.

Ранее волейболистка Кошелева объявила о завершении спортивной карьеры.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена в России.