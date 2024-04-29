RT в Telegram
Подпишись

Тренер «Ленинградки» Кашин извинился за своё высказывание после матча с «Динамо»

Короткая ссылка
Главный тренер ВК «Ленинградка» Александр Кашин выступил с обращением после ситуации с «Динамо».
Тренер «Ленинградки» Кашин извинился за своё высказывание после матча с «Динамо»
  • Gettyimages.ru

«Уважаемые коллеги, соратники, соперники, волейболисты и любители этого вида спорта! Я уже принёс свои извинения, в которых объяснил ситуацию. Да, мой «выпад» был спровоцирован спорным игровым моментом. Результат матча уже не изменится, так как судейские решения опротестовать невозможно. Однако очень хочется, чтобы подобные инциденты не могли изменить прежде всего человеческие отношения. Я всегда относился и буду относиться с большим уважением ко всем соперникам. Надеюсь, что Москва и москвичи примут мои извинения, а команды двух столиц сегодня сосредоточатся лишь на спортивной борьбе. И пусть победит красивый волейбол!» — говорится на официальном сайте клуба.

По окончании третьего матча серии Кашин оскорбил волейболисток «Динамо» в ходе общения с журналистами. На данный момент счёт в борьбе за бронзу — 2-2.

25 апреля стало известно, что ВФВ не оставит без внимания оскорбления тренера «Ленинградки» в адрес волейболисток «Динамо».

Ранее вице-президент ВФВ Геннадий Шипулин поделился мнением относительно возможного участия россиян на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить