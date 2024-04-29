Тренер «Ленинградки» Кашин извинился за своё высказывание после матча с «Динамо»

Главный тренер ВК «Ленинградка» Александр Кашин выступил с обращением после ситуации с «Динамо».

«Уважаемые коллеги, соратники, соперники, волейболисты и любители этого вида спорта! Я уже принёс свои извинения, в которых объяснил ситуацию. Да, мой «выпад» был спровоцирован спорным игровым моментом. Результат матча уже не изменится, так как судейские решения опротестовать невозможно. Однако очень хочется, чтобы подобные инциденты не могли изменить прежде всего человеческие отношения. Я всегда относился и буду относиться с большим уважением ко всем соперникам. Надеюсь, что Москва и москвичи примут мои извинения, а команды двух столиц сегодня сосредоточатся лишь на спортивной борьбе. И пусть победит красивый волейбол!» — говорится на официальном сайте клуба.

По окончании третьего матча серии Кашин оскорбил волейболисток «Динамо» в ходе общения с журналистами. На данный момент счёт в борьбе за бронзу — 2-2.

25 апреля стало известно, что ВФВ не оставит без внимания оскорбления тренера «Ленинградки» в адрес волейболисток «Динамо».

Ранее вице-президент ВФВ Геннадий Шипулин поделился мнением относительно возможного участия россиян на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе.