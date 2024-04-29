Вице-президент ВФВ — о нейтральном статусе: такая постыдная форма неприемлема
«На таком позорном низком старте я лично, как бывший главный тренер сборной, не хотел бы в этой роли присутствовать. Когда мы шли на Олимпиадах, то высоко наше знамя несли», — сказал Шипулин «Спорт-Экспрессу».
Также он заявил, что уровень российского волейбола не снизился из-за отстранения от международных турниров.
«Мы по-прежнему являемся доминантой. Они сами нас ждут. Без России им очень плохо. Надеюсь, что мы скоро вернёмся на международную арену. Волейбол у нас сильный — подрастающее поколение, сборные команды, специалисты», — резюмировал он.
По словам Шипулина, справедливость восторжествует, а Россия вернётся на международную спортивную арену.
Российские волейболисты отстранены от международных турниров с 2022 года.
Ранее Томас Бах рассказал, в каком случае российских спортсменов могут дисквалифицировать с ОИ.