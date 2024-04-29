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Вице-президент ВФВ — о нейтральном статусе: такая постыдная форма неприемлема

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Вице-президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Геннадий Шипулин поделился мнением относительно возможного участия россиян на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе.

«На таком позорном низком старте я лично, как бывший главный тренер сборной, не хотел бы в этой роли присутствовать. Когда мы шли на Олимпиадах, то высоко наше знамя несли», — сказал Шипулин «Спорт-Экспрессу».

Также он заявил, что уровень российского волейбола не снизился из-за отстранения от международных турниров.

«Мы по-прежнему являемся доминантой. Они сами нас ждут. Без России им очень плохо. Надеюсь, что мы скоро вернёмся на международную арену. Волейбол у нас сильный — подрастающее поколение, сборные команды, специалисты», — резюмировал он.

По словам Шипулина, справедливость восторжествует, а Россия вернётся на международную спортивную арену.

Российские волейболисты отстранены от международных турниров с 2022 года.

Ранее Томас Бах рассказал, в каком случае российских спортсменов могут дисквалифицировать с ОИ.

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