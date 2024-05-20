Волейболистка Лазарева: те, кто получает по 40—50 тыс., могут быть недовольны из-за наших контрактов

Российская волейболистка Анна Лазарева прокомментировала разницу в зарплатах спортсменов и людей из других профессий.

«Я понимаю, что те, кто получает по 40—50 тыс. рублей, могут быть недовольны из-за наших контрактов. Хотя мы же ни у кого ничего не забираем», — цитирует Лазареву Sports.ru.

Она также добавила, что у спортсмена короткий век. По её словам, атлеты также рискуют своим здоровьем.

В настоящий момент Лазарева выступает за американский клуб «Атланта Вайб», с которым подписала контракт в 2024 году. Она является трёхкратной чемпионкой России.

Ранее сообщалось, что «Зенит» стал 12-кратным чемпионом России по волейболу.