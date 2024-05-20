RT в Telegram
Подпишись

Волейболистка Лазарева: те, кто получает по 40—50 тыс., могут быть недовольны из-за наших контрактов

Короткая ссылка
Российская волейболистка Анна Лазарева прокомментировала разницу в зарплатах спортсменов и людей из других профессий.
Волейболистка Лазарева: те, кто получает по 40—50 тыс., могут быть недовольны из-за наших контрактов
  • Gettyimages.ru
  • © Evren Kalinbacak

«Я понимаю, что те, кто получает по 40—50 тыс. рублей, могут быть недовольны из-за наших контрактов. Хотя мы же ни у кого ничего не забираем», — цитирует Лазареву Sports.ru.

Она также добавила, что у спортсмена короткий век. По её словам, атлеты также рискуют своим здоровьем.

В настоящий момент Лазарева выступает за американский клуб «Атланта Вайб», с которым подписала контракт в 2024 году. Она является трёхкратной чемпионкой России.

Ранее сообщалось, что «Зенит» стал 12-кратным чемпионом России по волейболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить