Дюжина трофеев: «Зенит» всухую обыграл «Динамо» в финальной серии и защитил титул чемпиона России по волейболу

Казанский «Зенит» стал 12-кратным чемпионом России по волейболу. В финальной серии нынешнего сезона подопечные Алексея Вербова всухую переиграли «Динамо», защитив прошлогодний титул. Бронзовые медали достались «Белогорью», впервые с 2016 года окончившему сезон в призах. В женской Суперлиге победу также отпраздновали представители Казани. «Динамо-Ак Барс» взяло верх над «Локомотивом» в решающем пятом матче. Третье место заняла «Ленинградка», оказавшаяся сильнее «Динамо».

Казанский «Зенит» стал чемпионом России по волейболу во второй раз подряд и 12-й — в истории. В финальной серии команда всухую одолела московское «Динамо». Как и год назад, команду к триумфу привёл Алексей Вербов. Тогда он вернул золото Суперлиги в Татарстан спустя пять лет.

Свои чемпионские амбиции казанцы продемонстрировали ещё по ходу регулярного чемпионата. За 30 игр они потерпели всего три поражения — один раз от «Локомотива» и дважды от «Белогорья» — и уверенно заняли первое место. Эти команды, а также и «Динамо», напрямую вышли в четвертьфинал. Там «Зенит» в двух матчах одолел «Енисей», а в полуфинале ни одного сета не отдал «Факелу». Москвичи в свою очередь расправились сначала с петербургским «Зенитом», а затем — с белгродцами. Но подопечным Константина Брянского для выхода в решающую стадию потребовалось на один матч больше, чем казанцам, да и три из четырёх встреч с «Белогорьем» завершились лишь на тай-брейке.

Возможно, именно усталость сказалась на ходе финальной серии, так как «Динамо» не удалось оказать сопернику достойное сопротивление. Противостояние началось в Казани, и обе домашние встречи остались за «Зенитом», причём первую гости проиграли абсолютно безнадёжно, набрав во второй и третьей партиях всего по 17 очков. Впрочем, сами игроки не пытались искать себе оправдания за невзрачный волейбол.

«Неважно, как мы себя чувствуем физически и психологически. Неважно, кто устал, а кто не устал. Это финал. Важно, как мы играем. Сегодня у нас ничего не получалось. Мы проиграли 17:25, 17:25. Что можно сказать? Много ошибок», — заявил после первого матча лидер «Динамо» Цветан Соколов.

«Зенит» же был намного собраннее, хотя время от времени тоже не избегал ненужных ошибок. По словам Вербова, проблема заключалась в том, что его игроков иногда «поедает кураж», вследствие чего появляются тактические огрехи. Тем не менее, за счёт командных действий и оптимального сочетания опыта и молодости казанцы сумели взять максимум дома и приехали в Москву на продолжение серии с комфортным заделом 2-0.

Третья встреча началась нервно и со множества обоюдных ошибок. Первыми успокоились и нащупали свою игру гости: к середине первой партии Майка Кристенсон исполнил эйс, а затем «Зенит» совершил рывок на подаче Дмитрия Волкова и повёл 16:12. Динамовцы же сыпали ошибками в атаке и на подаче и закономерно уступили 20:25.

Во втором сете Брянский отправил на скамейку запасных Соколова, у которого игра откровенно не ладилась. Но и Романасу Шкулявичусу не удалось внести перелом во встречу, хотя он и ошибался значительно меньше болгарина. Но «Зенит» блестяще действовал в защите, что позволило ему забрать и вторую партию (25:22). К третьему сету лидеры казанцев подустали и провалили начало. Вербов мудро не стал цепляться за партию и отправил их отдохнуть, а в четвёртом игровом отрезке гостей было уже не остановить. Волков выдал серию из четырёх успешных атак и позволил своей команде повести 9:4. Москвичи же продолжали ошибаться в атаке и догнать соперника не сумели. Победную точку в матче поставил всё тот же Волков, ставший лучшим бомбардиром с 19 набранными очками.

После матча Вербов, комментируя итоги турнира, подчеркнул: победа далась непросто, несмотря на отсутствие поражений в плей-офф. По его словам, удержать чемпионство оказалось сложнее, нежели выиграть его год назад.

«Динамо» находилось в роли «голодных львов», которые хотели вернуть своё. Я почувствовал разницу. Да, сейчас все, глядя на счёт, скажут, что это было просто и легко, но нет. Это было тяжело, нам нужно было постоянно находить мотивацию и стимул. Надеюсь, что эти ребята любят играть в волейбол и умеют побеждать, это великие игроки и великая команда! <…> Мы проделали очень тяжелую работу. Если честно, сейчас я какой‑то пустой внутри, эмоций даже не осталось», — сказал наставник «Зенита» в эфире «Матч ТВ».

В свою очередь Брянский заявил, что бело-голубые не смогли реализовать свой потенциал в финале, но, тем не менее, он гордится своей командой, которая проделала сложный путь.

«Пройти те жернова, которые у нас были в четвертьфинале и полуфинале — это дорогого стоит. У нас были проблемы по ходу сезона, но мы их преодолели. Да, есть осадок от финала, но я горд командой. Упрекнуть в чём-то кого-то из игроков я не могу. В дальнейшем, однозначно, нужно убирать собственные ошибки. Иногда казалось, что играем сами против себя. Да, «Зенит» действовал великолепно, но мы своими ошибками часто дарили им простые очки», — сказал тренер «Динамо».

Бронзовые медали чемпионата завоевало «Белогорье», которое всухую переиграло «Факел». Это первые медали белгородской команды с 2016 года. Стоит отметить, что к такому результату команду привёл тренер-дебютант Александр Волков, который лишь в прошлом сезоне завершил карьеру игрока.

Двойной триумф Казани

Нынешний сезон стал золотым и для женской команды из Казани. «Динамо-Ак Барс» было на волоске от поражения в четвёртом матче финала, который проходил в Калининграде, но сумело отыграть три матчбола на тай-брейке и вернуть серию в Татарстан.

А в решающем матче подопечные Зорана Терзича не оставили соперницам ни единого шанса. Некое подобие борьбы наблюдалось только в первом сете, который хозяйки забрали в концовке (25:22), а в оставшихся двух преимущество «Динамо» было тотальным — 25:16, 25:18. Самым результативным игроком матча стала казанская доигровщица Элена Пьетрини, набравшая 20 очков.

«Мы хотели, мы сделали. Больше ничего не могу сказать. Все безумно хотели золотые медали и делали всё, чтобы их получить. Мы сразу сегодня были агрессивно настроены. Не думали, что будет такой счёт. Думали, что сопротивление будет больше, но мы выполнили всё, что просил тренер, и победа наша», — поделилась эмоциями после матча связующая Полина Матвеева.

В скандальной серии за бронзовые награды между «Динамо» и «Ленинградкой» сильнее оказались волейболистки из Санкт-Петербурга. Напомним, в третьем матче противостояния арбитры приняли спорное решение в пользу бело-голубых, после которого главный тренер петербурженок Александр Кашин не сдержал эмоций и оскорбительно высказался в адрес соперниц. Впоследствии он принёс извинения, отметив, что этот «выпад» был спровоцирован спорным игровым моментом. Также специалист выразил надежду, что подобные инциденты не изменят человеческие отношения.

После этого «Ленинградка» одержала победу в двух матчах подряд — домашнем и в решающем гостевом. Причём команда, по словам Кашина, была в абсолютно разобранном состоянии накануне пятой игры из-за различных проблем со здоровьем, но ни один игрок не отказался выйти на площадку и биться за медаль.

«Самое главное, что у нас было, и в чем у нас было огромное преимущество — у нас была команда, где каждый был готов отдать всё для победы. В этом секрет того, что мы выиграли четыре медали в этом сезоне и показали лучший результат в истории питерского и ленинградского волейбола. Потому что четыре медали никто никогда не выигрывал», — заявил Кашин.

Помимо бронзы Суперлиги в активе «Ленинградки» — финалы Кубка России и Кубка Столетия, в которых они проиграли как раз динамовкам. Кроме того, команда стала Обладателем Кубка губернатора Калининградской области.