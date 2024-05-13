Поход Загитовой на баскетбол, учёба Трусовой в МГУ и увлечение Косторной балетом: что обсуждают в мире фигурного катания

Алина Загитова провела выходные в Казани и впервые побывала на баскетболе, а Александра Трусова сыграла в футбол с фигуристами академии «Ангелы Плющенко». Алёна Косторная объяснила, как занятия балетом помогают ей восстанавливаться после операции на плече, а Софья Акатьева ответила, насколько страшно исполнять прыжки после перенесённого стрессового перелома. Глеб Лутфуллин признался, что ему в своё время непросто было привыкнуть к жизни в интернате, а Александр Коровин и Алиса Овсянкина сменят спортивное гражданство. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Балетные планы Косторной

Алёна Косторная рассказала, как проходит её восстановление после операции на плече, которую она перенесла в феврале. Спортсменка уже тренируется. По словам экс-чемпионки Европы, самочувствие у неё хорошее, к полноценным нагрузкам готова. При этом занятия балетом играют свою роль в процессе набора физической формы.

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«На некоторых движениях всё равно пока присутствуют неприятные ощущения, но они довольно терпимы, работать не мешают. А история с пуантами и балетом мне даже помогает лучше восстанавливаться — я танцую, много занимаюсь хореографией, что помогает оставаться в хорошей физической форме, сохранять выносливость. Как оказалось, на полу танцевать намного сложнее, чем на льду, — затрачивается больше сил. Совсем скоро начнём ставить произвольную программу, есть идеи и балетной программы — для этого есть и музыка. Но она пока ждёт своего часа», — цитирует фигуристку ТАСС.

Ранее Косторная признавалась, что ей максимально подходит образ чёрного лебедя, который она воплощала в шоу «Лебединое озеро». А сам по себе опыт выступления и на коньках, и на пуантах она назвала удивительным, а также отдала должное Александре Трусовой, которая стала в некотором роде первопроходцем в этом направлении.

«Саша выступала в «Снегурочке» на пуантах, и это действительно круто. Я знаю, что к тому моменту у неё было немного времени на подготовку, но она рискнула, попробовала что-то новое и представила это публике. Она сделала это первой, не побоялась. Уважаю её и её большой труд, она огромная молодец. В дальнейшем я хочу отработать эту историю и выйти на полупрофессиональный уровень, хочу выглядеть достойно, работать качественно, и я сделаю для этого всё», — подчеркнула Алёна.

РИА Новости

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Казанские выходные Загитовой

Алина Загитова провела длинные майские выходные в Казани, где в ближайшее время должно начаться строительство школы фигурного катания её имени. Олимпийская чемпионка успела и отдохнуть, и провести деловые встречи. Что именно на них обсуждалось, спортсменка не стала раскрывать.

«Было два вопроса, но всё решилось. Дальше остаётся только хорошо подготовиться. Спойлер: вас ждёт кое-что интересненькое», — рассказала Загитова в своём Telegram-канале.

Кроме того, фигуристка впервые, по её словам, побывала на баскетбольном матче — второй игре полуфинальной серии Единой лиги ВТБ между УНИКСом и «Локомотивом». Увы, поддержки олимпийской чемпионки не хватило казанцам для победы, они уступили 71:84.

«На наш матч с «Локомотивом» Алину Загитову пригласил министр спорта Татарстана Владимир Леонов. Нам было очень приятно, что Алина посетила нашу игру. Девушка красивая, элегантная, скромная. Мы очень рады, что она будет нашей болельщицей», — заявил президент УНИКСа Евгений Богачёв.

РИА Новости

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Отпуск Туктамышевой

Елизавета Туктамышева решила провести свой отпуск в Португалии. Она улетела в Лиссабон, где встретилась с друзьями — Синдрой Криисой и Артёмом Федорченко. На второй день путешествия молодые люди отправились изучать достопримечательности, но попали впросак. Они собирались побывать в замке Кинта да Регалейра, но ошиблись в пути и приехали в какую-то другую локацию. Позже, осознав оплошность, путешественники всё же добрались до нужного замка, а затем посетили дворец Пена и знаменитый мыс Рока на побережье Атлантического океана.

«Какая здесь красота! Океан, скалы, маяк. Просто потрясающе!» — выразила восторг фигуристка видами самой западной точки Евразии.

РИА Новости

© Александр Вильф

Футбол в «Ангелах»

Пока Туктамышева, приостановившая карьеру, нежится на португальском солнышке, многие фигуристы закладывают базу на следующий сезон. Так, продолжаются тренировки в академии Евгения Плющенко. Тренер опубликовал в Telegram-канале видео кросса, который преодолевали спортсмены по живописной территории школы.

Среди участников — и Макар Игнатов, который на неделе объявил о переходе в стан «Ангелов». А после забега фигуристы устроили футбольные баталии: мальчики играли против девочек. К игре присоединилась Александра Трусова, которая была одной из самых активных на площадке.

«Саша, атакуй. Ракета, давай!» — подбадривал вице-чемпионку пекинской Олимпиады Плющенко.

Но решающий мяч забил всё-таки сам Евгений под ободряющие крики воспитанников.

Учёба Трусовой

Весной, когда закончились основные ледовые шоу, их участники могут себе позволить уделять больше внимания другим сферам своей жизни. Так, Александра Трусова учится на факультете журналистики МГУ. По словам фигуристки, она выбрала это направление, так как после Олимпиады в Пекине ей стало поступать много предложений — как участвовать в телепередачах, так и вести их.

«Я подумала: «Пойду научусь сначала этому, чтобы работу выполнять хорошо и качественно», — объяснила Александра в интервью Okko Спорт.

Она рассказала, что её появление в вузе поначалу вызывало живой интерес — «все подходили, фотографировались, было тяжело куда-то пройти» — а потом ажиотаж улёгся.

«Сейчас все уже привыкли, поэтому никто особо не удивляется мне. Я не могу сказать, помогает или мешает популярность. Наверное, помогает в том, что все понимают, что у меня очень загруженный график: и преподаватели, и студенты стараются мне помочь. У меня очень хорошая группа, я дружу со старостой. Она очень мне помогает, может остаться после пары и помочь что-то разобрать. Всегда присылает мне какие-то материалы, которые я не смотрела и не слушала. Она помогает мне, а я стараюсь брать её на мероприятия, на все шоу», — заявила Трусова.

РИА Новости

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Возвращение Акатьевой

Поклонники Софьи Акатьевой целый сезон ждали возвращения своей любимицы на лёд и, наконец, дождались. Воспитанница Этери Тутберидзе приняла участие в шоу-турне тренера и порадовала своим красивым скольжением и даже прыжками. Экс-чемпионка России, долго залечивавшая стрессовый перелом стопы, рассказала, что очень скучала по тренировкам во время простоя, но понимала, что надо соблюдать рекомендации врачей.

«Работала в тренажёрном зале с тренером, занималась ЛФК, растяжкой. Удалось уделить больше времени учёбе и подготовке к экзаменам. Прыгать начала после того, как восстановила скольжение, почувствовала своё тело. Приступила сначала к одинарным прыжкам, потом к двойным и тройным. Я восстановила сальхов, тулуп, риттбергер, двойной аксель и каскады. Страха не было. Может, во время первого прыжка и было как-то непривычно. Если бояться, то будет только хуже: тело начнёт зажиматься, и можно упасть. Лучше просто взять и пойти в прыжок», — цитирует фигуристку Sport24.

В новом сезоне Софья оставит те программы, что были поставлены к прошлому, ведь на соревнованиях ей так ни разу и не удалось их продемонстрировать. Она надеется, что грядущей осенью уже ничто не помешает ей это сделать.

РИА Новости

© Александр Вильф

Детство Лутфуллина

Глеб Лутфуллин рассказал, с какими сложностями столкнулся после переезда из Казани в Санкт-Петербург. Родители не смогли поехать с ним, и мальчик полтора года жил в интернате. По его словам, прелести в такой жизни не было никакой.

«Были рамки, которых ты должен придерживаться. Представь, ты живёшь с мамой, приходишь домой, говоришь: «Сделай покушать, свари супчик», — и она всё для тебя исполнит. А тут есть воспитатели, помощники, и это немножко другое. Мне тогда было 13 лет, я думал: «Как будто отвезли меня как собаку к бабушке, а сами улетели отдыхать, живут себе там». Но в какой-то момент стал спокойнее относиться к этому. В интернате все ко мне хорошо относились: учителя, воспитатели и так далее. Даже педагоги подстраивались под мой график, были индивидуальные занятия», — цитирует фигуриста «Матч ТВ».

РИА Новости

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Впоследствии в Северную столицу к Глебу переехала бабушка, которая продала квартиру в Казани, чтобы быть ближе к внуку.

«Ей надо памятник поставить. Это был тяжёлый шаг для неё. В Казани у бабушки было всё: жильё, работа, друзья, семья, сёстры, а она взяла и всё ради меня бросила. Безумно благодарен ей за это! Она до сих пор живёт в Петербурге, не собирается переезжать, ей понравился город. Наверное, бабушка старалась заменить родителя, но я, конечно же, понимал, что мамуля в Казани, скучал по ней. Сейчас я живу с девушкой, отдельно от бабушки, но наши дома находятся недалеко, минут десять пешком идти, мы часто видимся», — отметил спортсмен.

Экзотический переход Коровина

Смена гражданства российскими фигуристами — дело не новое. По всему миру разбросано множество спортсменов, которые по тем или иным причинам решили выступать за другие сборные. Но случай Александра Коровина получился, пожалуй, самым экзотическим — он перебрался под флаг Филиппин.

В 2020 году распалась его пара с Алисой Ефимовой, вместе с которой они завоевали золото Универсиады-2019, и новой партнёршей россиянина стала Изабелла Гамес, представляющая это островное государство, не слишком известное в мире фигурного катания. А тренируется дуэт у Марины Зуевой во Флориде.

С 2022 года молодые люди выступают вместе на международных турнирах, а совсем недавно Александр окончательно порвал с родиной и получил филиппинское гражданство. Вероятно, они с Гамес намерены побороться за попадание на Олимпийские игры 2026 года в Милане.

Пока же их совместные достижения достаточно скромные. На прошлогоднем чемпионате мира пара заняла 18-е место, а в этом году даже не отобралась в произвольную программу. Лучший результат Гамес и Коровина — второе место на Кубке Ниццы в 2022 году.

К слову, бывшая партнёрша Коровина, Алиса Ефимова, сейчас выступает за США с Мишей Митрофановым.

Решила сменить спортивное гражданство и Алиса Овсянкина. По словам тренера Марьен де ла Асунсьон, 16-летняя фигуристка, выступающая в паре с Максимилианом Райе, со следующего сезона будет представлять Францию.