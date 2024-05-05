Акатьева: страха восстанавливать прыжки после травмы не было

Российская фигуристка Софья Акатьева ответила на вопрос, было ли ей страшно восстанавливать прыжки после травмы.

«Я восстановила сальхов, тулуп, ритбергер, двойной аксель и каскады. Страха не было. Может, во время первого прыжка и было как-то непривычно. Если бояться, то будет только хуже. Лучше просто взять и пойти в прыжок», — приводит слова Акатьевой Sport24.

Напомним, что Акатьева не выступала больше года. Летом 2023 года у неё диагностировали стрессовый перелом.

Чемпионка России возобновила тренировки зимой 2024 года.

Ранее Акатьева рассказала, что было самым сложным во время восстановления после травмы.