Акатьева: страха восстанавливать прыжки после травмы не было
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«Я восстановила сальхов, тулуп, ритбергер, двойной аксель и каскады. Страха не было. Может, во время первого прыжка и было как-то непривычно. Если бояться, то будет только хуже. Лучше просто взять и пойти в прыжок», — приводит слова Акатьевой Sport24.
Напомним, что Акатьева не выступала больше года. Летом 2023 года у неё диагностировали стрессовый перелом.
Чемпионка России возобновила тренировки зимой 2024 года.
Ранее Акатьева рассказала, что было самым сложным во время восстановления после травмы.