«Весна — время для перемен»: фигурист Игнатов ушёл от Рукавицына и перезапустит карьеру под руководством Плющенко

Серебряный призёр чемпионата России 2021 года Макар Игнатов объявил о расставании с Евгением Рукавицыным, под руководством которого занимался почти десять лет. Теперь фигурист будет работать в группе Евгения Плющенко. Спортсмен тепло поблагодарил прежнего наставника за годы сотрудничества и пообещал дальше радовать своих фанатов. Татьяна Тарасова назвала этот переход перспективным, а Елена Вайцеховская предположила, что в лице петербуржца «Ангелы» могут в будущем получить незаурядного тренера.

В российском фигурном катании состоялся, пожалуй, самый громкий переход нынешнего межсезонья. Серебряный призёр чемпионата России 2021 года Макар Игнатов решил оставить группу Евгения Рукавицына, в которой тренировался на протяжении всей своей взрослой карьеры, и перебраться в «Ангелов Плющенко». Об этом фигурист объявил в своём Telegram-канале.

«Долго подбирал слова, чтобы как-то начать этот текст. Мною было принято решение о переходе в группу Плющенко Евгения Викторовича. Вчера я пришёл к Евгению Владимировичу, сказал ему об этом. Я прошёл долгий путь с этим человеком, со всей нашей группой, командой, практически полные десять лет я тренировался и рос под их руководством, заботой и крепким плечом. Огромные слова благодарности всем, кто был со мной на протяжении всего этого времени. Без вас я не был бы тем фигуристом, тем человеком, что есть сейчас», — написал Игнатов.

Он также отметил, что весна — самое подходящее время для перемен и он готов к ним.

«Так что твёрдым шагом, с высоко поднятой головой идём навстречу новому сезону, большому количеству работы и кайфу от неё, чтобы и дальше радовать своего зрителя, фанатов фигурного катания и себя», — заключил спортсмен.

Этот переход, хотя и выглядит в некотором смысле неожиданным, напрашивался по результатам прошедшего сезона. Спортсмен, имеющий в арсенале один из сложнейших прыжковых наборов, откровенно не блистал на официальных стартах. Если на этапах Гран-при Макар дважды становился четвёртым, то на чемпионате страны финишировал лишь шестым, а на Спартакиаде и вовсе девятым. Да, в Магнитогорске у фигуриста сломался конёк прямо во время произвольной программы, что отразилось на результате, но и в короткой там он выступил не лучше. Да и если оценивать карьеру на более длительном отрезке, то после успешного сезона-2020/21, в котором петербуржец стал вице-чемпионом страны, прогресса так и не последовало.

В такой ситуации спортсмен часто ищет выход в смене тренерского штаба: по аналогичному пути пошли Андрей Мозалёв, перешедший после долгих лет сотрудничества с Сергеем Давыдовым к Этери Тутберидзе, и Матвей Ветлугин, отправившийся от Алексея Мишина в группу Рукавицына. Игнатов же выбрал Плющенко, и тому можно найти целый ряд объяснений. У двукратного олимпийского чемпиона в группе нет сильного одиночника, а значит, он сможет уделять Макару достаточно внимания. При этом личный опыт Евгения в большом спорте может сыграть важную роль в перезагрузке карьеры Макара и помочь ему выходить на соревнования с нужным психологическим настроем, чего спортсмену очевидно не хватало в последнее время.

«Я до 31 года занимался спортом на уровне высоких достижений, прошёл через 17 операций — знаю, как восстанавливаться после нагрузок, как настраиваться на старт, как общаться со спортсменами», — говорил Плющенко в недавнем интервью журналу «Московский фигурист».

Позитивно отнеслась к трансферу 23-летнего спортсмена Татьяна Тарасова, предположившая, что он вызван желанием большего количества индивидуальной работы.

«Видимо, у Рукавицына сейчас слишком много ребят. Посмотрим, что из этого выйдет. Переход интересный и перспективный. Уверена, Плющенко с его опытом должен помочь Макару прогрессировать», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».

В свою очередь, обозреватель RT Елена Вайцеховская отметила, что при наличии огромного количества сильных сторон слабым местом Игнатова (как и большинства фигуристов уже бывшей группы Макара) является не слишком высокая способность соревноваться.

«Если же говорить о чисто спортивном будущем, мне было бы интересно именно это: сумеет ли Игнатов в новом штабе начать биться за каждый шанс так, как это блистательно получалось у Плющенко? Если сумеет, он будет способен оставаться в спорте конкурентоспособным ещё очень долгое время», — написала олимпийская чемпионка в своём Telegram-канале.

Есть у этого переезда в Москву и ещё один аспект — личный. Уже несколько месяцев в фигурнокатательной среде говорят о том, что Макар встречается с Александрой Трусовой. А вице-чемпионка Олимпийских игр — 2022 большую часть своего тренировочного процесса проводит именно в «Ангелах Плющенко», так как активно выступает в шоу тренера и его супруги Яны Рудковской. Таким образом, Игнатов повторил шаг самой фигуристки, которая два года назад перешла от Тутберидзе к Светлане Соколовской по аналогичной причине — чтобы быть ближе к своему тогдашнему молодому человеку Марку Кондратюку.

Теперь, когда юноша стал частью «Ангелов», он также будет активно выступать в ледовых постановках Плющенко, и это тоже один из плюсов для него — в том числе в финансовом отношении, ведь ни для кого не секрет, что выступления приносят фигуристам неплохие заработки.

В то же время переход спортсмена в активно развивающуюся академию открывает для него прекрасную перспективу и на период, который последует после окончания активной карьеры. В частности, как отметила Вайцеховская, в лице новобранца Плющенко может получить очень незаурядного тренера.

«Не исключено, что в ближайшем будущем, если Макар не сочтёт интересным ставить перед собой максимально мотивирующие спортивные цели, а не только личные. Десять лет в группе Евгения Рукавицына — это прекрасная тренерская школа. Рукавицын — очень качественный специалист в плане обучения технике. У всех его спортсменов очень правильные взгляды на человеческие отношения и очень многое перекликается с характером и понятиями самого Плющенко», — заявила обозреватель RT.

К слову, с осени прошлого года Игнатов уже учится на тренерском факультете. И, по его словам, работа наставника ему интересна.

«Просто потому, что я этим занимаюсь до сих пор и как спортсмену мне интересно вливаться в тренерскую деятельность, смотреть, как это работает. С другой стороны, если брать какие-то технические моменты, то, как мне кажется, я довольно много чего знаю, потому что работал с многими серьёзными специалистами. Думаю, я могу что-то дать юным спортсменам», — рассказывал Макар.

Так или иначе, новый тандем вызывает большой интерес. И поклонники, и эксперты с нетерпением ожидают нового сезона, чтобы оценить плоды этого сотрудничества.