Фигурист Игнатов: мыслей о парном катании нет, спина не выдержит
- РИА Новости
- © Алексей Даничев
«В шоу главное — удачно и грамотно вписать в тренировочный процесс. Это даёт немного уйти от рутины, сделать так, чтобы не пропал огонь от фигурного катания. Покататься с Лизой — тоже большой опыт. Но мыслей о парном катании нет. У меня спина не выдержит», — цитирует Игнатова РИА Новости.
Напомним, что Евгений Семененко выиграл короткую программу на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани. За прокат он получил 98,54 балла.
Вторым идёт Владислав Дикиджи (97,35). Замыкает тройку Макар Игнатов (92,46).
Произвольные программы мужчины представят 12 ноября.
Ранее сообщалось, что Тутберидзе сопровождает Валиеву на этапе Гран-при в Казани.