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Фигурист Игнатов: мыслей о парном катании нет, спина не выдержит

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Российский фигурист Макар Игнатов высказал мнение касательно перехода в парное катание.
Фигурист Игнатов: мыслей о парном катании нет, спина не выдержит
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«В шоу главное — удачно и грамотно вписать в тренировочный процесс. Это даёт немного уйти от рутины, сделать так, чтобы не пропал огонь от фигурного катания. Покататься с Лизой — тоже большой опыт. Но мыслей о парном катании нет. У меня спина не выдержит», — цитирует Игнатова РИА Новости.

Напомним, что Евгений Семененко выиграл короткую программу на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани. За прокат он получил 98,54 балла.

Вторым идёт Владислав Дикиджи (97,35). Замыкает тройку Макар Игнатов (92,46).

Произвольные программы мужчины представят 12 ноября.

Ранее сообщалось, что Тутберидзе сопровождает Валиеву на этапе Гран-при в Казани.

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