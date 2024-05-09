Вайцеховская: Плющенко в лице Игнатова может получить незаурядного тренера

Обозреватель RT Елена Вайцеховская прокомментировала переход фигуриста Макара Игнатова из группы Евгения Рукавицына в академию Евгения Плющенко.

«На фоне рассуждений о том, что приобрёл Макар Игнатов с переходом к Евгению Плющенко и что он, возможно, потерял, я бы, наверное, поставила в приоритет, что в лице этого фигуриста Плющенко может получить очень незаурядного тренера. Не исключено, что в ближайшем будущем. Если Макар не сочтёт для себя интересным ставить перед собой максимально мотивирующие спортивные цели, а не только личные.

Десять лет в группе Евгения Рукавицына — это прекрасная тренерская школа. Рукавицын — очень качественный специалист в плане обучения технике. У всех его спортсменов очень правильные взгляды на человеческие отношения, и очень многое перекликается с характером и понятиями самого Плющенко.

При наличии огромного количества сильных сторон слабым местом Игнатова, как и большинства фигуристов уже бывшей группы Макара, я бы назвала не слишком высокую способность соревноваться.

Если же говорить о чисто спортивном будущем, мне было бы интересно именно это: сумеет ли Игнатов в новом штабе начать биться за каждый шанс так, как это блистательно получалось у Плющенко? Если сумеет, он будет способен оставаться в спорте конкурентоспособным ещё очень долгое время. Смысл в этом прямой: чем дольше ты в обойме, тем более востребован в шоу», — написала Вайцеховская в Telegram-канале.

Напомним, что Игнатов является серебряным призёром чемпионата России — 2021. В настоящий момент он встречается с Александрой Трусовой, которая с 2020 по 2021 год тренировалась под руководством Плющенко.

Ранее Татьяна Тарасова назвала перспективным переход Игнатова к Плющенко.