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«Явно не всё в порядке с головой»: тренер по борьбе из Дагестана избил ребёнка после поражения на турнире в Оренбурге

Прокуратура контролирует проверку по факту избиения ребёнка на турнире по борьбе

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Сергей Стариков
Прокуратура Оренбургской области контролирует проверку по факту избиения ребёнка на Всероссийских соревнованиях по борьбе. По данным СМИ, в ходе турнира тренер нанёс несколько ударов своему подопечному, после того как тот проиграл схватку. Как сообщил министр по физической культуре и спорту Дагестана Сажид Сажидов, совершивший нападение Алаудин Атаев не работает в государственных спортивных учреждениях и не имеет соответствующего образования для ведения тренерской деятельности.
«Явно не всё в порядке с головой»: тренер по борьбе из Дагестана избил ребёнка после поражения на турнире в Оренбурге
  • РИА Новости

Вопиющий инцидент произошёл 6 мая на Всероссийских соревнованиях по борьбе в Оренбургской области. Как сообщили в Telegram-канале «ЧП Кавказ», тренер из Дагестана избил своего ученика, после того как тот проиграл поединок. На опубликованной записи видно, как взрослый мужчина сначала пинает ребёнка прямо в зале — на глазах у болельщиков и других специалистов, а потом наносит удар ногой по голове лежащему на полу в раздевалке подопечному. 

Данный эпизод вызвал колоссальный резонанс в спортивном сообществе, а произошедшим заинтересовались в правоохранительных органах. Не остались в стороне и в Министерстве спорта Дагестана. Там раскрыли личность напавшего на ребёнка человека и сообщили, что профессиональным тренером тот не является.

«Увидел видео, где на кадрах юного спортсмена-борца за неудачное выступление на Всероссийских соревнованиях в Оренбургской области избивает тренер. Им оказался Алаудин Атаев из села Карабудахкент Карабудахкентского района, но назвать его тренером язык не поворачивается. К тому же выяснилось, что таковым он и не является. Он не работает в государственных спортивных учреждениях и не имеет соответствующего образования для ведения тренерской деятельности, а «прыгал» из одного спортзала в другой, где его даже выгоняли», — говорится в заявлении министра по физической культуре и спорту Республики Дагестан Сажида Сажидова.

По его словам, Атаев — решивший попробовать себя в роли наставника частник, работавший преимущественно с детьми родственников и знакомых. При этом выяснилось, что ранее тот уже применял силу в отношении подопечных, причём как в ходе тренировочного процесса, так и на выступлениях.

«Как и все, шокирован увиденным. Никто не имеет права реагировать таким образом на поражение спортсмена, применять силу. Даже в воспитательных целях. У этого взрослого человека, позволившего себе такое, явно не всё в порядке с головой. Необходимо проверить его психологическое состояние. Хочу также сообщить, что к данному инциденту уже подключились правоохранительные органы», — сказал Сажидов, добавив, что Атаев «больше никогда не будет работать с детьми ни в одном зале».

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Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили подтвердил, что «соответствующие структуры уже занимаются произошедшим», а также удивился, как такие люди получают возможность работать с детьми.

«Шокирует и то, что ни один не остановился, не прекратил эти жуткие вещи, — это в голове не укладывается. Мы на связи с министром спорта Дагестана Сажидом Сажидовым, с президентом Федерации спортивной борьбы Дагестана Омаром Муртузалиевым — все меры, которые зависят от нас, будут приняты», — цитирует Мамиашвили ТАСС.

По его словам, наставник должен помогать ребёнку, учить его правильно вести себя как после побед, так и после поражений.

«Предел есть всему, и то, что мы увидели, не имеет отношения ни к спорту, ни к воспитанию детей», — заключил Мамиашвили.

В свою очередь, в пресс-службе прокуратуры Оренбургской области подтвердили факт проведения процессуальной проверки по факту избиения ребёнка.

«Органам прокуратуры области предстоит оценить законность принятого решения, а также полноту и своевременность действий ответственных за проведение спортивного мероприятия лиц», — сообщили в ведомстве.

Стоит отметить, что за последнее время было сразу несколько случаев, когда наставники позволяли себе подобное отношение к юным воспитанникам. Так, в январе глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения несовершеннолетних в лагере Выборгского района Ленинградской области. Тогда дети пострадали от рук тренера по кикбоксингу.

Как выяснилось позднее, жалобы на специалиста со стороны подопечных поступали и ранее. Но огласке данный случай был предан после того, как в эфире НТВ появился сюжет о нападении тренера на свою девушку. Тот якобы набросился на неё в машине, жестоко избил, выбросил в канаву и засыпал снегом. Пострадавшая обратилась в полицию, а в ходе расследования стало известно о насильственных действиях тренера по отношению к детям.

В частности, один из юных атлетов терпел побои на протяжении месяца, который тот провёл в лагере в Выборгском районе.

«Систематически наносил множественные удары руками, ремнём и палкой по туловищу несовершеннолетнего 2012 года рождения., причиняя потерпевшему телесные повреждения. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и допрошен… Следователем перед судом возбуждено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в СК.

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Примерно в то же время аналогичный случай произошёл в Городецком округе Нижегородской области. По данным местной полиции, 9 августа в больницу был доставлен 11-летний москвич с травмами головы. По словам матери, юному спортсмену их нанёс тренер футбольной команды, ударив его об оконную раму. Тогда в МВД инициировали проверку, по результатам которой обещали дать правовую оценку произошедшему.

Большой резонанс вызвал и инцидент в Челябинске, когда на 20-летнюю конькобежку напал бывший тренер. По словам Юлии Епифановой, Александр Кардаков «выхватил коньки и начал избивать её ими». Если верить её сестре Юлии, в этот момент ещё двое людей держали девушку, чтобы она не сопротивлялась. В итоге спортсменка получила несколько ударов по голове и порез на руке, а также лишилась инвентаря.

«Она поменяла тренера в связи с плохими результатами и ежедневным буллингом из-за веса. Он требовал вернуть коньки, которые стоят 150 тыс. рублей. Но они возвращаются только в том случае, если спортсмен бросает спорт, а она спорт не бросала, плюс лезвия мы покупали самостоятельно за свой счёт. Также хотела бы добавить, что коньки списаны и подтверждающих документов, что он ей выдавал эти коньки, у него нет», — заявила сестра пострадавшей.

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