В Нижегородской области организована проверка по факту избиения ребёнка тренером

В Городецком округе Нижегородской области организована проверка после того, как футбольный тренер избил 11-летнего ребёнка.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу областного управления МВД.

В ведомстве сообщили, что 9 августа в детскую больницу был доставлен 11-летний мальчик с травмами головы. У него, по предварительной информации, диагностировали сотрясение. Ребёнок из Москвы был на спортивных сборах в Нижегородской области. По словам матери, тренер ударил мальчика об оконную раму.

В МВД отметили, что по результатам проверки будет дана правовая оценка случившемуся.

Ранее сообщалось, что в Мегионе прокуратура начала проверку после сообщений в СМИ об избиении 12-летнего мальчика группой подростков.