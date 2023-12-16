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Тренер избил своего коллегу на матче Детско-юношеской хоккейной лиги в Москве

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Неприятным инцидентом завершился матч Детско-юношеской лиги по хоккею в Москве между командами «Крылья Советов» и «Красная машина Юниор».
Тренер избил своего коллегу на матче Детско-юношеской хоккейной лиги в Москве
  • Gettyimages.ru

После окончания игры, которая прошла в спортивном комплексе «Арктика», на лёд выбежали тренеры противоборствующих команд и подрались, сообщает «Чемпионат».

Чтобы остановить драку, потребовалось вмешательство судьи матча и сотрудников арены. О причинах конфликта не сообщается.

«Крылья Советов» в этой встрече одержали победу со счётом 8:5.

Ранее сообщалось, что российские игроки «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков, Кирилл Марченко и Егор Чинахов едва не спровоцировали массовую драку в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Оттава Сенаторз».







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