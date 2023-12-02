Воронков, Чинахов и Марченко начали потасовку с игроками «Оттавы» в матче НХЛ
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- © Sue Ogrocki
Встреча проходила на «Нейшнвайд Арене» в Коламбусе.
Инцидент произошёл в третьем периоде, когда немецкий форвард гостей Тим Штюцле толкнул Чинахова, на что тот в ответ ударил оппонента клюшкой по ногам. После этого удара сразу двое игроков «Оттавы» — швед Эрик Бреннстрём и канадец Трэвис Хэмоник — набросились на россиянина.
За своего соотечественника моментально вступились Воронков и Марченко. Кирилл оттащил Бреннстрёма, а Дмитрий чуть не подрался с Хэмоником и ещё одним канадцем, Мэтью Жозефом.
Ранее сообщалось, что гол Воронкова помог «Коламбусу» победить «Оттаву» в матче НХЛ.