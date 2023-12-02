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Воронков, Чинахов и Марченко начали потасовку с игроками «Оттавы» в матче НХЛ

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Российские игроки «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков, Кирилл Марченко и Егор Чинахов едва не спровоцировали массовую драку в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Оттава Сенаторз».
Воронков, Чинахов и Марченко начали потасовку с игроками «Оттавы» в матче НХЛ
  • AP
  • © Sue Ogrocki

Встреча проходила на «Нейшнвайд Арене» в Коламбусе.

Инцидент произошёл в третьем периоде, когда немецкий форвард гостей Тим Штюцле толкнул Чинахова, на что тот в ответ ударил оппонента клюшкой по ногам. После этого удара сразу двое игроков «Оттавы» — швед Эрик Бреннстрём и канадец Трэвис Хэмоник — набросились на россиянина.

За своего соотечественника моментально вступились Воронков и Марченко. Кирилл оттащил Бреннстрёма, а Дмитрий чуть не подрался с Хэмоником и ещё одним канадцем, Мэтью Жозефом.

Ранее сообщалось, что гол Воронкова помог «Коламбусу» победить «Оттаву» в матче НХЛ.

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