Гол Воронкова и пас Проворова помогли «Коламбусу» победить «Оттаву» в матче НХЛ
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Встреча проходила на «Нейшнвайд Арене» в Коламбусе и завершилась со счётом 4:2.
В составе хозяев заброшенной шайбой отметился российский нападающий Дмитрий Воронков.
Защитник «Блю Джекетс» россиянин Иван Проворов отдал результативную передачу.
После 25 игр «Коламбус» набрал 20 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Оттава» с 16 очками располагается на последней, 16-й строчке.
Ранее сообщалось, что российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан первой звездой месяца в НХЛ.