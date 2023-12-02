Гол Воронкова и пас Проворова помогли «Коламбусу» победить «Оттаву» в матче НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на «Нейшнвайд Арене» в Коламбусе и завершилась со счётом 4:2.

В составе хозяев заброшенной шайбой отметился российский нападающий Дмитрий Воронков.

Защитник «Блю Джекетс» россиянин Иван Проворов отдал результативную передачу.

После 25 игр «Коламбус» набрал 20 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Оттава» с 16 очками располагается на последней, 16-й строчке.

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан первой звездой месяца в НХЛ.