Кучеров признан первой звездой месяца в НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан первой звездой месяца в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В 14 ноябрьских матчах россиянин набрал 28 (9 + 19) очков и только в двух матчах не отличился результативными действиями.

30‑летний хоккеист лидирует в гонке бомбардиров сезона с 39 (15 + 24) очками в активе.

Второй звездой месяца стал канадский защитник «Колорадо Эвеланш» Кэйл Макар (25 очков), третьей — Куинн Хьюз из «Ванкувер Кэнакс» (22 очка в 15 играх).

Ранее капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал тройку российских игроков из НХЛ, за которыми ему приятно наблюдать.