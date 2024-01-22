Полицейские задержали напавшего на тренера «Нефтехимика» 17-летнего хулигана

В ГУ МВД по Республике Татарстан сообщили о задержании жителя Нижнекамска, который напал на главного тренера «Нефтехимика» Олега Леонтьева.

Хулиганом оказался 17-летний юноша. Он был пойман в ходе оперативно-разыскных мероприятий, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу МВД.

По словам молодого человека, на улице Чулман у него возник словесный конфликт, в результате которого он ударил мужчину по лицу и убежал.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение», — заявили в МВД.

20 января стало известно об инциденте. Тренер избежал серьёзных травм и позже обратился в полицию.

Ранее сообщалось, что уборщицу на стадионе ХК «Спартак» избили на рабочем месте.





