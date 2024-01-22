Полицейские задержали напавшего на тренера «Нефтехимика» 17-летнего хулигана
- РИА Новости
Хулиганом оказался 17-летний юноша. Он был пойман в ходе оперативно-разыскных мероприятий, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу МВД.
По словам молодого человека, на улице Чулман у него возник словесный конфликт, в результате которого он ударил мужчину по лицу и убежал.
«В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение», — заявили в МВД.
20 января стало известно об инциденте. Тренер избежал серьёзных травм и позже обратился в полицию.
Ранее сообщалось, что уборщицу на стадионе ХК «Спартак» избили на рабочем месте.