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Полицейские задержали напавшего на тренера «Нефтехимика» 17-летнего хулигана

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В ГУ МВД по Республике Татарстан сообщили о задержании жителя Нижнекамска, который напал на главного тренера «Нефтехимика» Олега Леонтьева.
Полицейские задержали напавшего на тренера «Нефтехимика» 17-летнего хулигана
  • РИА Новости

Хулиганом оказался 17-летний юноша. Он был пойман в ходе оперативно-разыскных мероприятий, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу МВД.

По словам молодого человека, на улице Чулман у него возник словесный конфликт, в результате которого он ударил мужчину по лицу и убежал.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение», — заявили в МВД.

20 января стало известно об инциденте. Тренер избежал серьёзных травм и позже обратился в полицию.

Ранее сообщалось, что уборщицу на стадионе ХК «Спартак» избили на рабочем месте.



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