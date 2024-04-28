Давление МОК, большие призовые и церемония закрытия в Сабантуй: как в России готовятся к Играм БРИКС в Казани

Правительство России подготовило проект постановления о вознаграждении победителей и призёров Игр БРИКС, которые пройдут в июне в Казани. Золотые медалисты из РФ в 29 видах спорта могут заработать почти по 360 тыс. рублей. Участие в соревнованиях уже подтвердили более 50 стран, но их количество может увеличиться. Талисманом турнира выбран леопард Бриксик, символизирующий ловкость, силу, скорость и твёрдость характера. А церемонию закрытия соревнований могут провести в рамках праздника Сабантуй.

Несмотря на недовольство МОК и ряда международных федераций, в России полным ходом идёт подготовка к Играм БРИКС, которые стартуют в Казани 12 июня. По словам министра спорта РФ Олега Матыцина, участие в соревнованиях уже подтвердили более 50 стран.

«Как только начался период санкций, мы разработали систему контрмер для создания других форматов. Как показали Игры стран СНГ, это правильный путь. Подчеркну, что мы не ставим задачу по созданию альтернатив, не надо нас воспринимать как угрозу. Россия имеет право на свой путь. Главное для нас — национальные приоритеты. Могу сказать, что все страны БРИКС подтвердили участие в этих играх. Мы сделали открытый формат, поэтому уже более 50 стран подтвердили своё участие», — приводит слова Матыцина РИА Новости.

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При этом, как отметил министр спорта Татарстана Владимир Леонов, ближе к июню число стран-участниц может увеличиться.

«На сегодняшний день мы ведём переговоры с командами из 84 государств. Это пока только переговоры. Видим, что к нам точно приедут 50 с плюсом стран и десять стран — участниц БРИКС. Ситуация непростая, но мы видим интерес стран к России и нашему городу, — цитирует Леонова «Матч ТВ». — Сейчас мы делаем тотальный апгрейд инфраструктуры, построенной к Универсиаде: обновляем инвентарь, проводим капремонт. Эта работа оставит наследие, чтобы мы на этих объектах проводили следующие крупные турниры. В Играх БРИКС примут участие от 4 тыс. до 4,5 тыс. человек. И ожидаем большую сборную России, которая находится на стадии комплектования».

По словам главы делегации Венесуэлы Пабло Альфонсо Юстиз Араухо, на иностранных спортсменов действительно оказывается давление со стороны МОК и WADA.

«Если мы приедем, возможны какие-то ограничения, но мы стараемся всё это обойти, поскольку атлеты не виноваты и не связаны с тем, что происходит на политической арене... Конечно, есть опасения и по поводу WADA. Россия находится под сильным давлением, и есть опасения, что на Венесуэлу также могут наложить санкции из-за того, что спортсмены приедут на игры в Россию. Это пугает, однако участие в Играх БРИКС больше зависит от Минспорта Венесуэлы, и решения принимаются на уровне страны, а не под давлением международных организаций. Мы с Олимпийским комитетом Венесуэлы будем искать решения, чтобы наши спортсмены не подпали под санкции», — сказал Араухо.

Не боится нападок со стороны МОК и Куба. В Россию планируется отправить делегацию, состоящую из 195 атлетов. Они будут выступать в турнирах по лёгкой атлетике, боксу, дзюдо, спортивной борьбе и синхронному плаванию. Всего же соревнования пройдут по 29 видам спорта.

Тем временем уже выбран талисман Игр БРИКС. Им стал леопард Бриксик. Как отмечается на официальном сайте турнира, его имя символизирует ловкость, силу, скорость и твёрдость характера.

«Это те качества, которыми обладают настоящие чемпионы. Бриксик родился в Азии, как и первые Игры БРИКС, а затем рос и развивался вместе с турниром», — отмечалось в презентации.

Будут у Игр БРИКС и свои особенности. Так, церемонию закрытия соревнований могут провести в рамках праздника Сабантуй, а открытие состоится в деревне Универсиады на аллее флагов 12 июня. Правда, оно будет больше для спортсменов, которые в тот момент уже прибудут в Казань.

Надо отметить, что атлетам предстоит бороться за внушительный призовой фонд. Правительство РФ уже подготовило проект постановления о единовременных денежных вознаграждениях отечественным победителям и призёрам турнира.

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«С учётом ограничений допуска российских спортсменов к участию в международных соревнованиях, а также поддержания их соревновательной практики на международном уровне проектом постановления предлагается установить размер денежного вознаграждения победителям и призёрам спортивных игр в соответствии с размером денежного вознаграждения по итогам чемпионатов мира: 358,4 тыс. рублей — за золотую медаль, 179,2 тыс. рублей — за серебряную медаль, 107,5 тыс. рублей — за бронзовую медаль», — говорится в проекте документа.

Участвовать в турнире планируют многие известные российские спортсмены. В частности, к играм активно готовится двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая.

«Большая честь, что ты можешь участвовать в этих соревнованиях как спортсмен. Для меня это дополнительная нагрузка, ответственность, но при этом незабываемая радость, что меня придут поддержать близкие и друзья. Рада, что мы сможем показать фехтование на таком высоком уровне. Для меня очень важно участвовать там и дарить яркие выступления всем нашим болельщикам. Уверена, будет шикарная организация», — отметила Софья.

Великая вместе с олимпийским чемпионом по прыжкам в воду Ильёй Захаровым будет не просто участником, а послом Игр БРИКС. В то же время интерес к соревнованиям есть уже сейчас. За первые два дня продаж было реализовано 4,5 тыс. билетов из 100 тыс. Показывать турнир планируется на «Матч ТВ».