«Мне очень жаль»: Непомнящий спасся чёрными в партии с Каруаной и помог Доммараджу выиграть Турнир претендентов

Ян Непомнящий не смог в третий раз подряд выиграть Турнир претендентов. В Торонто в двух последних турах он набрал одно очко, сведя вничью обе партии. В противостоянии с Хикару Накамурой он упустил преимущество, созданное в дебюте. А в поединке с Фабиано Каруаной несколько раз спасся от поражения и таким образом лишил американца шанса на продолжение борьбы. Победу праздновал 17-летний Гукеш Доммараджу, который станет самым молодым участником матча за мировую шахматную корону. У женщин первое место ожидаемо заняла китаянка Тань Чжуньи.

Ян Непомнящий не сумел в третий раз подряд выиграть Турнир претендентов, хотя и был очень близок к этому, единолично возглавляя таблицу. Однако два последних тура соревнований в Торонто свели на нет все его усилия.

Во многом решающим в борьбе за право сыграть матч с Дин Лижэнем за мировую шахматную корону стало противостояние с Хикару Накамурой, который к тому моменту вместе с Фабиано Каруаной и Гукешем Доммараджу сравнялся с россиянином по очкам. Российский гроссмейстер действовал белыми фигурами и предложил оппоненту испанскую партию, на которую тот согласился. В итоге в дебюте Непомнящий начал оказывать давление на соперника, захватив центр доски конём и пешкой.

Увы, вместо развития преимущества он загорелся идеей поставить мат противнику и перевёл слона на с2, таким образом, напротив, лишившись половины перевеса, а затем отказался от размена фигур и увёл коня назад. Как результат, на доске получилась абсолютно равная позиция, и уже на 27-м ходу шахматисты пожали друг другу руки.

Осечкой соперников грамотно воспользовался Доммараджу. 17-летний представитель Индии переиграл в 13-м туре чёрными француза Алирезу Фируджу и вышел вперёд в турнирной таблице, обойдя Непомнящего и американцев на пол-очка. Таким образом, в последней партии Яну нужно было обязательно побеждать и надеяться на неудачу главного конкурента.

Впрочем, уже в этот момент специалисты мало верили в успех россиянина. Как отметил вице-президент ФШР Сергей Смагин, его шансы были минимальны.

«Второй круг у Яна совсем не заладился. Практически во всех партиях у него были проблемы с дебютом, хотя к партии с Накамурой это совсем не относится. Хикару дал ему реальный шанс, который перерос в достаточно серьёзное преимущество. К сожалению, Ян распорядился им не очень удачно. В конце концов, играть на победу стало крайне рискованно, и он решил, что синица надёжнее, чем искать журавля», — отметил Смагин.

В последнем туре Непомнящему предстояло сразиться чёрными с Каруаной, который находился в таком же положении, что и соперник. Гроссмейстеры разыграли в дебюте ферзевой гамбит. При этом россиянин действовал уверенно, и американец поначалу ничем его не удивил. Более того, на 15-м ходу российский шахматист мог разменять в центре пешки и получить перевес, однако он отказался от этой идеи, пойдя ферзём, и вместо преимущества существенно осложнил себе жизнь.

Ян вскоре сумел вернуть равную позицию, убрав с доски белых коней. Но ничья в этой партии никого не устраивала, поэтому оппоненты продолжили борьбу. Грамотнее и расчётливее действовал Фабиано, в то время как Непомнящий совершал не самые сильные ходы, которые привели к явному перевесу белых.

Однако в решающий момент Каруана ошибся, отправив слона на h7, вместо того чтобы отступить им назад. В итоге далее нужно было перемещать короля на а2, а Фабиано же выбрал поле а1. Тогда Непомнящий перевёл ферзя на с2, и позиция вновь стала равной. Но шахматисты опять не стали соглашаться на ничью, продолжив сражение.

К сожалению, ничего интересного в концовке Ян придумать так и не смог, в очередной раз загнав себя в проигрышную ситуацию, но американец вновь не увидел нужные для победы решения. В эндшпиле гроссмейстеры оказались в абсолютной равной позиции, имея на доске по ферзю, а также три пешки на двоих, и на 109-м ходу всё же пожали друг другу руки, понимая, что, по сути, оба остались не у дел.

«Мне очень жаль», — сказал Непомнящий. В ответ же Каруана отметил: «Это моя вина».

Спасти обоих в такой ситуации могло только поражение Гукеша в партии с Накамурой. Но индиец действовал невероятно хладнокровно для своих лет и добился ничьей, а вместе с ней и победы на Турнире претендентов. Причём Доммараджу стал самым молодым шахматистом, кто когда-либо выигрывал данные соревнования.

Ну а что касается россиянина, то, по словам гроссмейстера Сергея Шипова, ему для успеха в Торонто не хватило сил на концовку.

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«Очевидно, что стратегия «Главное — не проигрывать!» была рассчитана на плотный турнир, в котором никто не мог бы набрать большой плюс. Но парочка аутсайдеров легко и весело обеспечили очками всех вокруг. И поэтому от Яна потребовался финишный спурт. Но увы, энергии ему не хватило. Позитивной сенсацией мужского турнира, конечно, стал Гукеш.

Мы все знали, что у парня большое будущее, но никто не предполагал, что оно наступит так быстро! Кстати, при внимательном рассмотрении я никак не могу в нём увидеть его 17 лет. И дело не только в крутой мужской бороде. Он не по годам серьёзен, солиден и вынослив. Просто скала!» — написал Шипов в своём Telegram-канале.

Непомнящий после партии с Каруаной выглядел просто убитым. А своё поражение в Торонто прокомментировал короткой фразой в социальных сетях: «Я тоже там был».

В женской части турнира обошлось без сенсаций. Победу праздновала Тань Чжуньи. А россиянки Екатерина Лагно и Александра Горячкина ещё за два тура до конца лишились шансов на первое место. При этом Шипова больше всего удивила неудача последней.

«Девушки, увы, просто провалились. Итог откровенно слабый. У Кати по понятным причинам было мало энергии, а вот неудача Саши воистину необъяснима. Опытная, классная шахматистка в свои цветущие 25 лет не могла не набрать в столь разнородном турнире свои законные +3 или +4. Но это произошло. Со стороны не понять, в чём причина… Надеюсь, что Горячкина преодолеет нынешний кризис и вернётся к борьбе за титул», — резюмировал гроссмейстер.