Непомнящий потерял первую позицию за тур до окончания Турнира претендентов
В 12-м туре прошлогодний финалист чемпионата мира из России сыграл вничью с представителем США Хикару Накамурой.
Партия, в которой Непомнящий играл белыми фигурами, завершилась на 27-м ходу.
Таким образом, в активе российского гроссмейстера 8 очков и он разделяет вторую строчку в турнирной таблице с американцами Накамурой и Фабиано Каруаной.
Единоличным лидером за тур до окончания турнира является индиец Гукеш Доммараджу, у которого 8,5 очка.
В заключительном туре Непомнящий встретится с Каруаной, а Доммараджу проведёт партию с Накамурой.
Ранее сообщалось, что российская шахматистка Александра Горячкина потеряла шансы на победу на Турнире претенденток по шахматам.