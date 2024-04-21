Непомнящий потерял первую позицию за тур до окончания Турнира претендентов

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью 13-ю партию на Турнире претендентов — 2024 и уступил лидерство перед последним туром.

В 12-м туре прошлогодний финалист чемпионата мира из России сыграл вничью с представителем США Хикару Накамурой.

Партия, в которой Непомнящий играл белыми фигурами, завершилась на 27-м ходу.

Таким образом, в активе российского гроссмейстера 8 очков и он разделяет вторую строчку в турнирной таблице с американцами Накамурой и Фабиано Каруаной.

Единоличным лидером за тур до окончания турнира является индиец Гукеш Доммараджу, у которого 8,5 очка.

В заключительном туре Непомнящий встретится с Каруаной, а Доммараджу проведёт партию с Накамурой.

Ранее сообщалось, что российская шахматистка Александра Горячкина потеряла шансы на победу на Турнире претенденток по шахматам.