Наравне со всеми: ФИДЕ лишила вице-чемпиона привилегии автоматически отбираться на турнир претендентов

Международная федерация шахмат изменила правила квалификации на турнир претендентов. Теперь гроссмейстер, уступивший в матче за мировую шахматную корону, не будет автоматически попадать в число кандидатов на титул. Ему, как и остальным, придётся пройти квалификацию. К счастью для Яна Непомнящего, нововведения вступят в силу с 2026 года, поскольку пока вице-чемпион находится не в лучшей форме. На последнем престижном турнире в Нидерландах он занял лишь восьмое место, хотя и победил Дин Лижэня.

Международная федерация шахмат на этой неделе провела очередную реформу, изменив отбор на турнир претендентов, которая вступит в силу с 2026 года. Как отметил глава ФИДЕ Аркадий Дворкович, организация всё тщательно продумала с учётом ряда важных факторов.

«Цель — сделать процесс квалификации более интересным и справедливым. Это отражает стремление ФИДЕ развивать и совершенствовать отбор, создавая динамичную и конкурентную шахматную среду», — приводит слова президента официальный сайт организации.

Пожалуй, самое главное нововведение касается вице-чемпиона мира. Начиная с 2026 года он не будет автоматически попадать на следующий турнир претендентов. Теперь ему нужно будет пройти квалификацию наравне с остальными. Однако в качестве компенсации за участие в матче за шахматную корону ФИДЕ начнёт начислять рейтинговые очки, которые будут рассчитываться в зависимости от результата. Так, если противостояние будет проиграно на тай-брейке, занявший второе место получит больше очков, чем при поражении в стандартной части встречи.

Привилегиями вице-чемпиона пожертвовали ради увеличения значимости FIDE Circuit — системы квалификации, ранее заменившей серию Гран-при. Её суть заключается в том, что в течение всего календарного года международная федерация подсчитывает баллы, набранные гроссмейстерами на признанных организацией турнирах.

Чтобы получить преференцию, каждый шахматист должен принять участие как минимум в пяти турнирах, в том числе как минимум в четырёх со стандартным контролем времени. В 2023-м таким образом «кандидатский минимум» выполнил Фабиано Каруана, но ввиду удачного выступления на Кубке мира путёвка американца отошла индийцу Гукешу Доммараджу.

Со следующего цикла FIDE Circuit получит вторую квоту на турнир претендентов и по значимости ничем не будет уступать Grand Swiss, финалисты которого автоматически получают два места на соревновании.

Второе нововведение касается путёвки, получаемой по рейтингу ФИДЕ. В этот раз она досталась шахматисту, имевшему максимальное количество очков на январь 2024 года. Теперь же гроссмейстер должен иметь самый высокий средний балл за предыдущие полгода.

На этот шаг ФИДЕ, вероятнее всего, натолкнули последние события. По рейтингу на турнир претендентов в Торонто отобрался Алиреза Фируджа. Однако получилось всё довольно странно. Ещё в декабре француз отставал от единственного конкурента — Уэсли Со, и, чтобы набрать побольше очков, он вместо чемпионата мира в Самарканде отправился на более скромные соревнования в Шартре. Там гроссмейстер обыграл практически всех оппонентов, которые существенно уступали ему по уровню, и добрал требующиеся баллы.

При этом, к счастью для Яна Непомнящего, очередные нововведения ФИДЕ вступят в силу только с 2026 года. Вице-чемпион мира, в прошлом матче за шахматную корону уступивший Дин Лэженю на тай-брейке, по новым правилам на турнир претендентов мог бы и не отобраться.

Гроссмейстер, два раз подряд не сумевший завоевать титул, не слишком ярко провёл прошедший сезон. Он финишировал 19-м в рейтинге FIDE Circuit, уступил в 1/8 финала Кубка мира Видиту Гуджрати и не принимал участия в большой «швейцарке», но имел шанс остаться лучшим в рейтинге. Только на чемпионате мира по рапиду в Самарканде Ян наконец боролся за призовые места, но «договорная» ничья с Даниилом Дубовым, которую судьи потом обнулили, смешала все карты.

Средне выступил шахматист и на первом престижном турнире нового сезона — Tata Steels Сhess в Вейк-ан-Зее. Непомнящий занял на нём только восьмое место. Единственное, что должно было порадовать болельщиков, это реванш в матче с Лижэнем. Причём соперники играли уже второй раз после битвы в Астане. В первый раз в Бухаресте они разошлись миром, а в Нидерландах россиянин уверенно победил.

Впрочем, китаец после матча за мировую шахматную корону брал паузу в выступлениях на семь месяцев, а после этого явно не набрал форму. В Вейк-ан-Зее он потерпел три поражения в 13 турах и расположился вслед за россиянином, на девятой строчке.

Куда более впечатляюще выглядела тройка представителей Индии, отобравшихся на турнир претендентов: Доммараджу, Видит Гуджрати и Рамешбабу Прагнанандха. Двое последних набрали по 7,5 очка и на балл отстали от группы лидеров, в которую вошли Гукеш, Аниш Гири, Нодирбек Абдусатторов и Вэй И. Эта четвёрка устроила настоящую битву на тай-брейке, и победителем в ней оказался китаец.

Если говорить про индийских гроссмейстеров, то на турнире претендентов с их стороны возможна и командная тактика, чтобы попытаться повторить успех 15-го чемпиона мира Вишванатана Ананда и вновь привезти титул на родину, где последние несколько лет отмечает настоящий ажиотаж вокруг шахмат.

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Непомнящий, в свою очередь, с представителями Индии сыграл не лучшим образом: две ничьи и поражение. Уступил он и Фирудже, занявшему на турнире седьмое место (7,5 балла). И это выглядит как тревожный звонок перед главным событием 2024 года. Однако, по мнению гроссмейстера Сергея Карякина, на результаты Tata Steels Сhess всё же не стоит обращать пристального внимания.

«Ян, как мне кажется, не показал свою лучшую игру, чувствовалось, что он находится не в оптимальной форме. Но в его копилку можно занести победу над чемпионом мира Дин Лижэнем, он взял небольшой реванш за матч на первенство мира. И в целом благодаря этому выигрышу он будет более уверенно играть на турнире претендентов. Это было тренировочное соревнование, результат которого ничего не значит с точки зрения участия в турнире претендентов. Со стороны показалось, что к концу состязания Ян немного просел и играл хуже, чем вначале. Возможно, это связано с физической формой или с какими-то психологическими моментами, которые может объяснить только он. За два месяца ему реально набрать хорошую форму. Один неудачный турнир вообще ничего не значит. Наоборот, можно провалить все соревнования, кроме самого главного — турнира претендентов», — приводит слова гроссмейстера РИА Новости.

Помимо Непомнящего, француза и трёх представителей Индии, на турнир претендентов отобрались американцы Фабиану Каруана и Хикару Накамура, а также азербайджанец Ниджат Абасов, заменивший Магнуса Карлсена. Норвежец в очередной раз отказался от борьбы за титул чемпиона мира по классическим шахматам.